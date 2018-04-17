"Cep telefonu bağımlılığı" opera sahnesinde

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) sanatçıları, en çok seslendirilen operaların en beğenilen aryalarını "NOMOFOBİ 2018" isimli müzikli anlatıda sunacak.
ADOB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, cep telefonu kullanımının çılgınlık, bağımlılık ve hatta hastalık haline dönüştüğü bugünlerde, toplumsal gerçeklikten yola çıkılarak kurgulanan "NOMOFOBİ 2018" isimli müzikli anlatıda sanatçılar, en çok seslendirilen operaların en beğenilen aryaları ile 23 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde seyirci karşısında olacak.
Sahne Yönetmenliğini Aydın Buğra Güven'in yaptığı müzikli anlatıda, bu toplumsal gerçeklikten yola çıkılarak seyircilere Sevil Berberi, Figaro'nun Düğünü, Aşk İksiri, La Traviata, Carmen, Il Trovatore, La Boheme ve Tosca gibi eserlerin en beğenilen aryaları ile müzik ziyafeti sunulması amaçlanıyor.
Nomofobi, telefonsuz kalma korkusu ya da cep telefonu yoluyla iletişimden kopmaktan korkma durumu olarak tanımlanıyor.
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