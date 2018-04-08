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Cep telefonu hırsızlığı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 11:31 | Son Güncelleme

Haber : Ramazan Eğri / İstanbul DHA - KADIKÖY'de büfe önünde masada unutulan cep telefonunun çalınma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Cep telefonu hırsızlığı kamerada

Haber : Ramazan Eğri / İstanbul DHA - KADIKÖY'de büfe önünde masada unutulan cep telefonunun çalınma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kadıköy'de şans oyunu oynadığı masada cep telefonunu unutan Mustafa Uslu kuponunu yatırmak için bayiye girdi. Kuponu yatırdıktan sonra büfeden çıkan Uslu, telefonunu masada bulamadı. Kamera kayıtlarını inceleyen Uslu, cep telefonun bir kişi tarafından çalındığını gördü. Mustafa Uslu, hemen polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Mustafa Uslu “3 TL lik iddaa oynayım dedim. 3 bin TL lik telefonumu çaldılar. 10 saniye içinde iddaa yatırayım dedim telefon gitti" dedi. Polis görüntüleri incelemesinin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli, büfelere bakarak ilerliyor ardından masada gördüğü cep telefonuna doğru yaklaşıyor. Şüpheli ardından kendi cep telefonuyla ilgileniyormuş görüntüsü vererek, masada unutulan cep telefonunu alıyor.

(FOTOGRAFLI)

Cep telefonu hırsızlığı kameradaCep telefonu hırsızlığı kamerada

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