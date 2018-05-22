CEP TELEFONU VE BİLGİSAYAR HIRSIZLIĞI KAMERADA 

*Bir ay içinde 98 cep telefonu ile 30 dizüstü bilgisayar çalan 3 kişi yakalandı

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

İstanbul'da yaklaşık bir ay içinde kepenklerini kırarak girdikleri işyerlerinden toplamda 98 cep telefonu ile 30 dizüstü bilgisayar çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

BİR AY İÇİNDE ÇOK SAYIDA DÜKKANA GİRMİŞLER

İstanbul'da son bir ay içinde özellikle elektronik eşya da satan cep telefonu bayilerinde hırsızlık olayları yaşanıyordu. Polisin yaptığı araştırmalarda, ilk suçlarını 10 Nisan 2018 tarihinde işleyen ve kamera görüntülerine yakalanan şüphelilerin Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Bahçeşehir, Avcılar ve Beylikdüzü'nde bir çok hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

POLİS OPERASYONLA YAKALADI

Hırsızlıklar sırasında kepenkleri kırarak içeri giren şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerinden daha önceden sabıkalı kişiler olduğu tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Mahsum Y.(19), i.K.(17) ve Tugay T.(25) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı