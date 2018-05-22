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CEP TELEFONU VE BİLGİSAYAR HIRSIZLIĞI KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 10:46 | Son Güncelleme

  *Bir ay içinde 98 cep telefonu ile 30 dizüstü bilgisayar çalan 3 kişi yakalandı Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA İstanbul'da yaklaşık bir ay içinde kepenklerini kırarak girdikleri işyerlerinden toplamda 98 cep telefonu ile 30 dizüstü bilgisayar çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.  BİR AY İÇİNDE ÇOK SAYIDA DÜKKANA GİRMİŞLER İstanbul'da son bir ay içinde özellikle elektronik eşya da satan cep telefonu bayilerinde hırsızlık  olayları yaşanıyordu.

*Bir ay içinde 98 cep telefonu ile 30 dizüstü bilgisayar çalan 3 kişi yakalandı

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA
İstanbul'da yaklaşık bir ay içinde kepenklerini kırarak girdikleri işyerlerinden toplamda 98 cep telefonu ile 30 dizüstü bilgisayar çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

BİR AY İÇİNDE ÇOK SAYIDA DÜKKANA GİRMİŞLER
İstanbul'da son bir ay içinde özellikle elektronik eşya da satan cep telefonu bayilerinde hırsızlık olayları yaşanıyordu. Polisin yaptığı araştırmalarda, ilk suçlarını 10 Nisan 2018 tarihinde işleyen ve kamera görüntülerine yakalanan şüphelilerin Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Bahçeşehir, Avcılar ve Beylikdüzü'nde bir çok hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

POLİS OPERASYONLA YAKALADI
Hırsızlıklar sırasında kepenkleri kırarak içeri giren şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerinden daha önceden sabıkalı kişiler olduğu tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Mahsum Y.(19), i.K.(17) ve Tugay T.(25) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Mahsum Y.'nin daha önceden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar vermek suçlarından 27 kez gözaltına alındığı belirlendi. 17 yaşındaki şüpheli İ.K.'nın ise evden ve otodan hırsızlık suçlarından 10 kez, diğer şüpheli Tugay T.'nin ise polise mukavemet, uyuşturucu madde bulundurmak, hırsızlık suçlarından 23 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.

POLİSİ GÜLÜMSETEN KAMERA GÖRÜNTÜSÜ
Gerçekleştirdikleri hırsızlıklar sırasında kamera görüntülerine yakalanan şüphelilerin Esenler'de girdiği bir cep telefonu bayiindeki hırsızlık görüntüleri deneyimli dedektifleri gülümsetti. Görüntülerde hırsızlar, kapı kilidini kırarak içeri girdiğinde, içeride bulunan iş yeri sahibinin kedisi büyük bir panik içinde sağa sola koşuyor ve açık kapıdan hızla kaçıyordu.

98 CEP TELEFONU 30 BİLGİSAYAR ÇALMIŞLAR
Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 10 nisan 2018 tarihinde 3 Mayıs 2018 tarihleri arasında 15 işyerine girdikleri, 98 cep telefonu ile 30 dizüstü bilgisayar çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca tablet, cep telefonu aksesuarı gibi onlarca ürün daha çaldığı belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mahsum Y.(19) ve i.K.(17)tutuklandı, Tugay T.(25) serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
-GÜVENLİK KAMERASI
-Hırsızlık anları
-AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Emniyetten çıkışları
-Detaylar

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