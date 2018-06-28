Cephanelik kapısını balyozla kırmışlar

Teçhizatlarını aldıktan sonra 2 nolu kapıya gittiğini, burada daha önce görmediği ve üniformasında isimlikleri olmayan subay ile astsubayların karargaha giriş yaptıklarını anlatan H.Ş, bu duruma anlam veremediğini dile getirdi.

Tanık er H.Ş. de 15 Temmuz akşamı hazır kıta nöbetinde olduğunu, kendilerine tatbikat yapılacağı bilgisinin verildiğini aktardı.

Darbe girişiminin yaşandığı akşam içtima yapıldığını, bu esnada tanımadığı bir albayın TSK'nın yönetime el koyduğunu, yeni destek gurup komutanın kendisi olduğunu söylediğini aktaran M.A, 2 nolu nizamiyede görevli bir astsubayın kendisinden tüfek istediğini aktardı.

Bir zaman sonra Uzman Çavuş Ökkeş Yavaş'ın darbe girişimi olduğunu, kimseye ateş etmemeleri için uyarıda bulunduğunu ifade eden H.Ş, darbeci askerlerin nöbet yerlerinde kalmaları için kendilerini ikna etmeye çalıştıklarını ancak buldukları ilk fırsatta koğuşlar bölgesine kaçtıklarını anlattı.

Tanık H.Ş, bazı askerlerin, polisin gelmesi halinde onlara ateş edilmesini istediğini fakat bu emri yerine getirmediklerini sözlerine ekledi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

