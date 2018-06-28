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Cephanelik kapısını balyozla kırmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 17:12 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında KKK'deki eylemlere ilişkin davada tanık olarak dinlenen M.A, darbecilerin cephanelik kapısını balyozla kırıp mühimmat ve silah aldıklarını söyledi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davada, tanık beyanları alındı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, olay tarihinde vatani görevini yapan M.A, tanık sıfatıyla 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı akşam içtima yapıldığını, bu esnada tanımadığı bir albayın TSK'nın yönetime el koyduğunu, yeni destek gurup komutanın kendisi olduğunu söylediğini aktaran M.A, 2 nolu nizamiyede görevli bir astsubayın kendisinden tüfek istediğini aktardı.

M.A, darbe sanıklarının cephanelik kapısının anahtarını aradıklarını, bulamayınca kapıyı balyozla kırarak silah ve mühimmat aldıklarını söyledi.

- Polise ateş edilmesi istenmiş

Tanık er H.Ş. de 15 Temmuz akşamı hazır kıta nöbetinde olduğunu, kendilerine tatbikat yapılacağı bilgisinin verildiğini aktardı.

Teçhizatlarını aldıktan sonra 2 nolu kapıya gittiğini, burada daha önce görmediği ve üniformasında isimlikleri olmayan subay ile astsubayların karargaha giriş yaptıklarını anlatan H.Ş, bu duruma anlam veremediğini dile getirdi.

Bir zaman sonra Uzman Çavuş Ökkeş Yavaş'ın darbe girişimi olduğunu, kimseye ateş etmemeleri için uyarıda bulunduğunu ifade eden H.Ş, darbeci askerlerin nöbet yerlerinde kalmaları için kendilerini ikna etmeye çalıştıklarını ancak buldukları ilk fırsatta koğuşlar bölgesine kaçtıklarını anlattı.

Tanık H.Ş, bazı askerlerin, polisin gelmesi halinde onlara ateş edilmesini istediğini fakat bu emri yerine getirmediklerini sözlerine ekledi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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15 Temmuz darbe girişimi Fetullahçı Terör Örgütü Kara Kuvvetleri Komutanlığı tanık

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