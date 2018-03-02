HABER

Cepheden ailesine yolladı! Şehit askerin son fotoğrafındaki anlamlı mesaj!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 11:06 | Son Güncelleme

TSK’nın Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı harekatında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek’in şehit olmadan saatler önce ailesine cephede çekilmiş son fotoğraflarını gönderdiği ortaya çıktı. Şehit asker, son fotoğrafında 'Biz öldük mü ki vatan bölünsün' mesajını verdi.

İzmir Bornova’da görevli iken Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için Suriye’ye giden Denizlili Jandarma Astsubay Mehmet Dinek, diğer 7 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Şehidin Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan babası Kenan Dinek (50) ile annesi Sezgül Dinek, sosyal medyadan öğrendikleri oğullarının şehadet haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Şehit Dinek’in sabah saatlerinde cephede çekilmiş son fotoğraflarını cep telefonu aracılığıyla ailesine gönderdiği, saatler sonra teröristlerle çıkan sıcak çatışmada şehit olduğu ortaya çıktı.

fft16_mf10924389

Şehit askerin ailesine gönderdiği son fotoğraflarda “Biz öldük mü ki vatan bölünsün. Afrin’den Nazilli’ye selam olsun. M.D.” ifadeleri yer aldı.

Afrin'de ATAK helikopterleri havalandı! Yeni operasyon başladıAfrin'de ATAK helikopterleri havalandı! Yeni operasyon başladı

Şehit Jandarma Astsubay Mehmet Dinek'in cenazesi, helallik alınması için bugün Nazilli'deki evine getirilecek, ardından da memleketi Denizli'nin Tavas ilçesi Çalık Mahalle Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak. (İHA)

Skandal röportajı veren terörist öldürüldü!Skandal röportajı veren terörist öldürüldü!
Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Astsubay Çavuş Mehmet Dinek Zeytin Dalı Harekatı TSK Afrin

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 11 yorum
Ateş düştüğü yeri yakar gerisi teferruat ...
Ruhun şad olsun toprağım. Efeler diyarı seni unutmayacak.
şehidim sen rahat uyu biz daha ölmedik ;)
sen rahat uyu yiğit kardeşim,yıllarca dışardan destek alarak ülkemizdeki kahbelerle işbirlik cilik yapanlar sevinemeyecek,ÇÜNKİ HEPSİNİN SONU HAKETİKLERİ GİBİ ÖLÜMDÜR.
kefen giyenleri gönderseydiniz utanmadınızmı 22 yaşındaki genci göndermeye
Mesala devlet Bahçeliyi
BİR YANLIŞ DIŞ POLİTİKA NELERE MAL OLDU
MEKANIN CENNET OLSUN KARDEŞİMM
Koçum benim be :( Ruhun şad olsun.
kimse bu fotoğrafın talan edildiği bir evden çektiklerini söylemiyor.kabullenir misiniz bilmem ama sur ve cizre de de devlet tarafından bilinçli talan emri verilmişti.malum türklerin barbar olduğunu kabullenmeyen tek millet yine türklerdir.sur ve cizrede buna benzer görüntüler çeken onlarca jöh-pöh şu anda etkisiz halde.Allah bunu kesinlikle onlara bırakmayacaktı zaten.onlar şehit olmak istedi YPG de şehit etti.eğer bahsettiğiniz şehitlik gerçekten cennete götürüyorsa neden şehit olması hepinizi üzüyor.gerçek şehitlik sevindirir.ama sizde onların ebedi cehenneme gittiğini biliyorsunuz birazcık
Şehidim Allah rahmet eylesin. Sen zaten cennet ile müjdelenen bir unvana sahip oldun. Geride kalan ailene ALLAH sabırlar versin. Şehidin babası "boyacı Kenan" herkesin işini gören, kendi halinde zor şartlar altında çocuklarını yetiştirmeye çalışan, çocuğu Astsubay olunca çok sevinmiş, mutlu bir baba&anne...Daha dün kadar yakın amcalarıyla beraber mezuniyet törenlerine gitmişti aile. Şehidim ; şehit olmanda benim bir kusurum olduysa Allah beni affetmesin.
Diğer Haberler
VakıfBank yurt dışından Türk Lirası kaynak sağlamaya devam ediyor

VakıfBank yurt dışından Türk Lirası kaynak sağlamaya devam ediyor

Ek Fotoğraflarla Geniş Haber // Arnavutköy'de öğrenci servisi kaza yaptı: 1 öğrenci öldü, 12 yaralı

Ek Fotoğraflarla Geniş Haber // Arnavutköy'de öğrenci servisi kaza yaptı: 1 öğrenci öldü, 12 yaralı

Sedat Peker için 5 yıl hapis istemi!

Sedat Peker için 5 yıl hapis istemi!

Okul servisi sürücülerine eğitim verildi

Okul servisi sürücülerine eğitim verildi

Kahta Gazi Ortaokulu dört madalyayla döndü

Kahta Gazi Ortaokulu dört madalyayla döndü

Akçaabat’ta 8. Erol Günaydın Tiyatro Günleri başladı

Akçaabat’ta 8. Erol Günaydın Tiyatro Günleri başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.