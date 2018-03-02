Cepheden ailesine yolladı! Şehit askerin son fotoğrafındaki anlamlı mesaj!

İzmir Bornova’da görevli iken Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için Suriye’ye giden Denizlili Jandarma Astsubay Mehmet Dinek, diğer 7 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Şehidin Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan babası Kenan Dinek (50) ile annesi Sezgül Dinek, sosyal medyadan öğrendikleri oğullarının şehadet haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Şehit Dinek’in sabah saatlerinde cephede çekilmiş son fotoğraflarını cep telefonu aracılığıyla ailesine gönderdiği, saatler sonra teröristlerle çıkan sıcak çatışmada şehit olduğu ortaya çıktı.

Şehit askerin ailesine gönderdiği son fotoğraflarda “Biz öldük mü ki vatan bölünsün. Afrin’den Nazilli’ye selam olsun. M.D.” ifadeleri yer aldı.

Şehit Jandarma Astsubay Mehmet Dinek'in cenazesi, helallik alınması için bugün Nazilli'deki evine getirilecek, ardından da memleketi Denizli'nin Tavas ilçesi Çalık Mahalle Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak. (İHA)