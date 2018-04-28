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Cephesi cam giydirme camiyi, kafeterya sanıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde dış cephesi ve minaresi cam kaplanarak inşa edilen Söğütlü Hicret Camisi, dikkat çekiyor.

Selçuk BAŞAR-Aleyna BAYRAM/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Akçaabat ilçesinde dış cephesi ve minaresi cam kaplanarak inşa edilen Söğütlü Hicret Camisi, dikkat çekiyor. Yapıyı kafeterya zanneden üniversite öğrencileri ve bazı vatandaşlar, yanından geçip, namaz kılmak için uzaktaki başka bir camiye gidiyor. İlçenin Söğütlü Mahallesi’nde 1988 yılında mescit olarak hizmet veren yapının yerine, yöre sakinleri ve hayırsever işadamlarının da yardımlarıyla yapılan cami, 2013 yılında ibadete açıldı. Cami, ‘Söğütlü Hicret Cami’ adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine devredildi. Caminin dış cephesi ve minaresi, klasik mimarinin aksine cam kaplanarak inşa edildi. Sıra dışı ve modern görünüşüyle dikkat çeken cami, bölgedeki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin ve bazı vatandaşların ilgi odağı oldu. Öğrenciler, kafeteryaya benzettikleri yapının cami olduğunu öğrenince şaşırıyor. Yapının cami olduğunu bilmeyen vatandaşlar ise yanından geçip uzaktaki başka camiye giderek ibadet ediyor. ‘KAFETERYAYA BENZETİP GELENLER NAMAZ KILIYOR’ Caminin imamı İrfan Özgür, caminin özellikle üniversite öğrencilerince merak uyandırdığını belirtti. Özgür, “Burası mimarisi bakımından özellikle öğrencilerin çok dikkatini çekiyor. Burayı bir kütüphane ve kafeterya tarzında görüyorlar ama içeri geldiklerinde ise bir mabet karşılarına çıkıyor. Sonrasında da onun huzuruyla ve sevinciyle hem bir namaz kılmış oluyorlar, hem de böyle bir yapıyla karşılaştıkları için memnun kalıyorlar. Bu manada onları cezbeden bir camimiz olmuş oluyor. Mahalle sakinleri de camimizi hoş buluyor” dedi. ‘İLGİNÇ AMA GÜZEL BİR YAPI’ İlk gördüğünde yapının kafeterya olduğunu zannettiğini anlatan üniversite öğrencisi İsmail Akgül de, “Arkadaşlarımla gezerken burayı daha çok kafeterya veya kütüphane tarzı bir şey olarak düşünmüştük. Burasını cami olduğunu daha sonra anladık. İlginç ama güzel bir yapı” ifadesinde bulundu.

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