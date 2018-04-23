ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı'nda vatan savunmasına katılan Mevlevi Alayı ile ve cephede şehit düşen Mehmetçikler anısına "Cepheye Sema Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Gelibolu Mevlevihanesi ve Çanakkale Mevlevi Kültürünü Koruma Derneğince düzenlenen etkinlikte yaklaşık 2 bin 500 kişi bir araya geldi.

Mevlevi Üstadı Mustafa Özbağ, Gelibolu Mevlevihanesi'nde yaptığı konuşmada, Mevlevi Alayı'nın 1. Dünya Savaşı'na askere moral vermek için katıldığını ve daha sonra düşmanla savaştığını söyledi.

Özbağ, bu bilgilerin gelecek nesillere öğretilmesi gerektiğini vurgulayarak, ''Gelecek neslinize burada vatan uğruna, Kur'an ve İslam uğruna şehit olan bu şühedanın hatırını, sabrını, kıymetini öğretin. Amacımız, bu topraklar uğruna şehit olan isimsiz kahramanların ruhlarını şad edip, onların haliyle hallenmektir. Bu memleketin, bu vatanın sahipsiz olmadığını, ecdadın arkasından giden, her şeyini feda edebilecek neferlerin var olduğunu ve hazır olduğunu göstermektir." diye konuştu.

Dua edilmesi ve Kur'an okunmasının ardından 57. Alay Şehitliği'ne doğru ilahiler eşliğinde yola çıkan Mevleviler, daha sonra otobüsten inerek şehitliğe kadar yürüdü.

Mevlevilere, cephede mermi taşıyan kadını simgeleyen yöresel kıyafetli kadınlar ile üzerilerinde 1.Dünya Savaşı sırasında Mehmetçik'in giydiği üniformalardan bulunan askerler eşlik etti.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Gelibolu Mevlevihanesi'ne dönen gruba buğday çorbası ikram edildi.

Etkinlik, sema gösterilerinin ardından sona erdi.