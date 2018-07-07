Çerçioğlu'ndan 'Gelin elektriği ve suyu bedava yapalım' çağrısı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, kentteki bedava su tartışmalarına katılan son isim oldu. Başkan Çerçioğlu, AK Parti ve MHP'lilere "Gelin elektriği ve suyu bedava yapalım" çağrısında bulundu.

Aydın'da siyasi partiler yerel seçimler öncesi vaatlerde bulundu. Aydın AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, yerel seçimde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni almaları halinde su faturalarında indirime gideceklerini ve belirli bir miktara kadar olan su kullanımını bedava yapacaklarını söyledi. AK Parti İlçe Başkanı Gülaştı'nın 'bedava su vaadi' açıklaması sonrası, CHP Efeler İlçe Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Barış Altıntaş da, "Suyu bedava yapmak için seçimi beklemeye gerek yok. Hemen kanunu çıkartın, bütün Türkiye'de suyu bedava yapalım. Hemen AKP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden ve diğer AKP'li belediyelerden bedava su projenizi başlatmalısınız. Sizi tutan mı var" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar da, "Denizli'de de suyu bedava vermeye başlasınlar. AK Partili belediyeler suyu her yerde bedava yapsınlar da bir görelim. Ama mesnetli bir vaat olmadığı belli. O değerli kardeşimize tavsiyem, Aydın insanının aklıyla dalga geçmesin" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALARA ÇERÇİOĞLU DA KATILDI

Tartışmalara son katılan isim ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu oldu. Konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada genel seçimlerde kendilerine destek veren Aydınlılara teşekkür edip, "Vira bismillah" diyerek çalışmalarına kaldıkları yerden devam ettiklerini belirten Çerçioğlu, AK Parti ve MHP'lilere "Gelin elektriği ve suyu bedava yapalım" çağrısında bulundu. Açıkmasında, su ücretlerine ilişkin kanunlarda değişikliğe gidilmesi, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak su ve elektrikten bundan böyle para alınmaması çağrısında bulunan Başkan Çerçioğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk ve önemli icraatı olacağını düşündüğüm bu teklifi bugün buradan ilan ediyorum. Bununla da kalmayacağız, su ve elektriğin bedava olması için kanun önerisi Aydın milletvekilleri aracılığıyla TBMM gündemine getirilecektir. AKP, MHP, HDP şimdi görev sırası sizde. Gelin hep birlikte bu kanunları değiştirelim ve vatandaşlarımıza su ve elektriği bedava verelim. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olarak, gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığı gün, Aydın'da suyu bedava yapmayı kamuoyu önünde taahhüt ediyorum. Ve yürekli diğer büyükşehir belediye başkanlarına da bu kampanyamıza katılmaları için çağrıda bulunuyorum. Haydi Ankara, haydi İstanbul, Mersin, Gaziantep, Denizli, Adana… Tüm başkanları halkımıza nefes aldırtacak bu uygulamaya 'Evet' dedirtmek için kampanyaya bekliyorum. Bugünden itibaren müjdelerim artarak devam edecek. Amacım siz Aydınlılara en iyi hizmeti verebilmek. Beni izlemeye devam edin."

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