HABER

Ceren Hindistan hakim karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 14:25 | Son Güncelleme

KIZI Arya'nın kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu Ceren Hindistan hakim karşısına çıktı.

Özden ATİK / İstanbul,(DHA)
KIZI Arya'nın kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu Ceren Hindistan hakim karşısına çıktı.
2 yıl 3 aylık kızı Arya'nın kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla özel bir hastane tarafından çocuğa koruma kararı aldırılması talebiyle hakkında dava açılan Ceren Hindistan bugün hakim karşısına çıktı. Gizlilik kararı alınmasına karar verilen duruşma sonrasında Hindistan'ın avukatı Andım Korkut basın mensuplarına açıklama yaparak "Ceren hanımın çocuğu tedavi edilmiş durumdadır. Çocuk sağlıklıdır ve düzenli doktor kontrolü yapılmaktadır" dedi.
İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı özel hastane adına avukatları ve davalı Ceren Hindistan avukatlarıyla katıldı. Hastane avukatı Ece Deniz Torun, Ceren Hindistan'ın kızı Arya'nın böbrek tümörü tedavisi için kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulanırken davalı Hindistan'ın tedavi sürecini bitirerek hastaneden ayrıldığını, çocuğun tedavisinin devam ettirilmesi için mahkemeye başvuruda bulunduklarını, bu yönde karar verilmesini talep etti.

HİNDİSTAN'IN AVUKATI: "DURUŞMALAR GİZLİ YAPILSIN"
Ceren Hindistan'ın avukatı Can Özede ise çocuğun tedavisi uygulandığı sırada hastanede enfeksiyon kaptığını, ayrıca ciddi ishal olduğunu ölümcül durum karşısında annenin yasal haklarını kullanarak çocuğunu hastaneden çıkardığını, çocuğun tedavisine devam edildiğini ve sağlığına kavuştuğunu söyledi. Avukat Özede, duruşmaların gizli yapılması talebinde de bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme, Hindistan'ın avukatlarının talebi üzerine gizlilik kararı aldı. Davanın baba Ümit Aslan'a ihbarına karar verilerek duruşma ertelendi.

CEREN HİNDİSTAN'IN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI: ÇOCUK SAĞLIKLIDIR VE DÜZENLİ DOKTOR KONTROLÜ YAPILMAKTADIR
Duruşma sonrasında Ceren Hindistan'ın avukatı Andım Korkut, davada gizlilik kararı bulunduğunu belirterek, "Açıkçası gizlilik kararına uymayan kişi veya kurumlar hakkında her tür yasal yollara başvuracağız. Yayın yasağı da koyduk. Bu konuyu şöyle özetleyelim, bizim müvekkilimiz Ceren hanımın çocuğu tedavi edilmiş durumdadır. Çocuğun sağlık durumu bir ay önce hastane raporuyla tespit edilmiş durumdadır. Çocuğun kemoterapiye veya radyoterapiye hiçbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Görülecek olan davada zaten ayrıntılarıyla işlenecektir. Gerçekler ortaya çıkacaktır. Bugün 'Yeniden tedaviye başladı gibi bir haber var', bu mevzubahis değildir. Çocuk sağlıklıdır ve düzenli doktor kontrolü yapılmaktadır" dedi. Ceren Hindistan ise kendisine soru yöneltmek isteyen basın mensuplarından hızla uzaklaşarak "Böyle yaptığınız sürece size hiçbir açıklamada bulunmayacağım" dedi.

fotoğraflı

İYİ Parti'den seçim açıklamasıİYİ Parti'den seçim açıklaması
Esad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdiEsad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdi
AKM büyük bir gürültüyle yıkıldı!AKM büyük bir gürültüyle yıkıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!

CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ramazan ve kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İkramiye ne kadar?

Ramazan ve kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İkramiye ne kadar?

Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi

Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi

Kırmızı listedeki terörist böyle yakalandı! İşte o görüntüler

Kırmızı listedeki terörist böyle yakalandı! İşte o görüntüler

Son dakika! Ümraniye'de silahlı saldırı

Son dakika! Ümraniye'de silahlı saldırı

Son dakika! İstanbul Boğazı transit geçişlere kapatıldı

Son dakika! İstanbul Boğazı transit geçişlere kapatıldı

Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşındadır?

Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşındadır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.