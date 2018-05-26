Ceren öğretmen, öğrencilerine ilham vermek için sınırları aştı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Halfeti Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri Ceren İleri’nin girişimi sayesinde temizlik ve hijyen alanında dünyanın önemli markaları yer alan Diversey şirketinin Dünya Başkanı ve CEO’su Dr. İlham Kadri ile tanıştılar. Dr. İlham Kadri, Halfetili öğrencilere bir video mesaj aracılığıyla seslenerek, “İmkânsızlık içinde büyümenin hayallere ulaşmak için engel olmadığını” söyledi. Fas’ta yoksul bir temizlik işçisi olan anneannesi tarafından büyütülen ve kaderini değiştirmek için tek çıkış yolunu eğitimde bulan Dr. İlham Kadri, bugün, temizlik ve hijyen alanında Dünya’nın öncü şirketlerinden biri olan ve 100’e yakın ülkede, 9 bin çalışanı ile faaliyet gösteren Diversey’in Dünya Başkanı ve CEO’su olarak görev yapıyor. Dr. İlham Kadri’nin Türkiye ziyareti sırasında gazeteci Özlem Gürses’e verdiği röportajdan etkilenen Halfeti Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Ceren İleri, öğrencilerine ilham vermek için sosyal medya üzerinden iletişime geçerek Diversey Dünya Başkanı’na ulaşmayı başardı.Dr. İlham Kadri, hikâyesini öğrencilerine duyurmak istediğini belirten Ceren Öğretmen’in çabasını duydu ve bir video mesaj vasıtasıyla Halfetili öğrencilere seslendi.

Mesajında Halfetili çocuklara Türkçe olarak “Merhaba” diye seslenen Dr. İlham Kadri, “İmkânsızlıklar içinde büyümenin hayallere ulaşmak için engel olmadığını, hayalleri gerçekleştirmenin anahtarının bilgiye duyulan sürekli ve güçlü istek olduğunu” söyledi ve eğitimin önemini vurguladı. "GÜCÜMÜZÜ TOPLUMLA PAYLAŞMAYI SEVİYORUZ" Diversey Türkiye Pazarlama Müdürü Türkan Kızılkan,Diversey’in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Biz gücümüzü toplumla paylaşmayı çok seven ve bunu sürekli olarak uygulayan bir şirketiz. Halfeti’de bu sebeple bulunmuş olmaktan çok mutluyuz. Burada hem çocuklarla bir araya gelerek onların enerjisini paylaşma hem de onlara hijyenin önemini ve güncel teknolojik gelişmeleri anlatma şansımız oldu. Onlardan da çok güzel geri bildirimler aldık. Tüm dünyadaki bu sosyal sorumlulukla ilgili gücümüzü ve paylaşımımızı burada da görebildiğimiz için çok mutlu olduk" dedi. "TEK İSTEĞİM ÖĞRENCİLERİME BU HİKÂYEYİ DUYURABİLMEKTİ"