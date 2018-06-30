İSTANBUL (AA) - Çerkes Dernekleri Federasyonu üyeleri, Rusya'da hazırlanan Eğitim Yasa Tasarısı'na tepki gösterdi.
Çerkes Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Dönmez ile bir grup federasyon üyesi, Taksim'deki Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldi.
Dönmez, burada yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in icraatlarını eleştirerek, Eğitim Yasa Tasarısı ile etnik cumhuriyetlerde dördüncü sınıfa kadar haftada 2-3 saat okutulan anadil derslerinin isteğe bağlı hale getirilmek istendiğini savundu.
Rusya'da anadilleri fonksiyonsuz hale getirecek düzenlemeler için düğmeye basıldığını, atılacak son adımla mevcut cumhuriyetlerin kağıt üzerindeki egemenliklerinin ortadan kaldırılacağını ve ilk fırsatta Rus nüfusun yoğun olduğu komşu bölgelere kaynaştırılarak, cumhuriyet yönetimlerinin tasfiye edileceğini ileri süren Dönmez, şunları kaydetti:
"Bu sebeple, öncelikle anadillerin zaten berbat olan durumunu daha da kötüleştirecek olan tasarının yasalaşma sürecinin tamamen durdurulmasını, yapılacak düzenlemelerle anadilin müfredatta fonksiyonel bir şekilde yer almasının sağlanmasını, ulusal dillerin Rusça'nın hegemonyasından kurtarılarak, devlet organlarında da aktif olarak kullanımının sağlanıp, prestijinin yükseltilmesini talep ediyoruz. Diaspora ve diğer uluslarda yaşayan bireyler olarak buna hakkımız vardır."
Açıklamanın ardından slogan atan Çerkes Dernekleri Federasyonu üyeleri, "Rusya'daki yerel diller eğitim yasasına hayır", "Anadilimiz kırmızı çizgimizdir", "Anavatanımız, anadilimize mezar olmasın" ve "Anadilimiz namusumuzdur" yazılı pankartlar açtı.
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