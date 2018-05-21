“Çerkes Katliamı’nın ihmal edilmesi mahcubiyet kaynağı”

İtalya’nın en köklü üniversitelerinden Roma La Sapienza Üniversitesi’nin ünlü öğretim üyesi, tarihçi ve Türkolog Doç. Dr. Fabio L. Grassi’nin yeni kitabı 'A New Homeland' (Yeni Bir Vatan), İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları tarafından İngilizceye kazandırılarak satışa sunuldu. 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü’nü ve bu olay neticesinde gelişen Çerkes Katliamı’nı konu alan kitap, 19’uncu yüzyılın en trajik olaylarından birinin yakın geçmişe, geç Osmanlı tarihine ve modern Türkiye’nin kuruluşuna etkilerini, belgelere dayanarak inceliyor.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Doç. Dr. Fabio L. Grassi, “Çerkes katliamı ve zorunlu göç, 19’uncu yüzyılın en trajik ve Çarlık Rusyası’nın imza attığı en acımasız olaylardan biridir. Bu olayın modern tarih biliminde ihmal edilen bir konu olması, tarihsel bilincimizde büyük bir boşluk oluşturmuştu. Sadece 1862-64 dönemini ele alarak, en azından 400 bin Çerkes yaşamını yitirdi. Kitabın bu İngilizce versiyonu sayesinde, daha geniş kitleler konu hakkında bilgi sahibi olabilecek” diye konuştu. Doç. Dr. Grassi ayrıca, bugün Adana’da bir Çerkes derneğinin anma etkinliğinde konuyla ilgili bir konferans vereceğini ifade etti.

“SAKLI GERÇEKLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARACAK”

Çerkes Sürgünü’nün yakın tarihin en önemli olaylarından biri olduğunu ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Dr. Mustafa Aydın ise “Çerkes Sürgünü ve katliamı, sadece Kafkasya ve yakın çevrenin değil, tüm dünyanın tarihine etki eden bir olaydır. Sayın Fabio Grassi’nin olayı tüm yönleriyle ele aldığı bu kitap, konu hakkında hem hafızaların tazelenmesini, hem de Çerkes Sürgünü hakkında bilinmeyen bazı gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.