ÇERKES SÜRGÜNÜ VE SOYKIRIMI PROTESTO EDİLDİ

Haber - Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İstanbul DHA

Çerkes Dernekleri Federasyonu, Çerkes Sürgünü ve Soykırımının 154. yılı dolayısıyla Taksim'de anma yürüyüşü düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Çerkes Sürgünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Orta Asya'da 154 yıl önce yaşanan Çerkes Sürgünü ve Soykırımı Türkiye'de yaşayan Çerkesler tarafından unutulmadı. Çerkes Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen yürüyüşe Türkiye'de yaşayan her yaştan Çerkes katıldı. 1864 yılında yaşanan sürgünü ve soykırımı protesto eden Çerkesler zaman zaman sloganlar attı. Galatasayar Lİsesi önünde yapılan anma töreninin ardından grup Rusya Konsolosluğu'na kadar yürüdü.

"21 MAYIS KARANLIĞI SİMGELER"

Galatasaray Lisesi önünde yapılan anma töreninde konuşan Çerkes Dernekleri Federasyonu Başkanı Nusret Baş, Çerkeslere yapılan soykırımın kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "Bugün 21 Mayıs, bu tarih Kafkasya halkları için koyu bir karanlığı simgeler. Çünkü 21 Mayıs 1864, kılıç, top ve tüfek mermileriyle ağır bir soykırımdan geçirilen Çerkeslerin Kafkasya halklarının vatanlarından sökülüp atılarak, yok oluşa mahkum edildiği tarihtir" dedi.