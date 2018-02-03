Çerkez dili için ter döktüler

.Türkiye’de ilk kez Sivas’ta açılan Çerkez dilleri öğretici kursunda 23 kursiyer eğitim alarak, Çerkez dili eğiticisi olabilmek için bugün Sivas’ta düzenlenen sınavda ter döktü.

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) ve Milli Eğitim bakanlığı Hayat boyu Öğrenim Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje kapsamında Sivas’ta Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye’de ilk kez Çerkez dilleri öğreticisi kursu Sivas’ta açılmıştı. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelip bu kursta eğitim gören 23 kursiyer bugün düzenlenen sınavda ter dökerek Çerkez dili öğreticisi olmaya hak kazandı.

Konu hakkında bilgi veren Sivas Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Başkanı İbrahim Şahin, Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, “Bu sınav Kafkas Dernekleri Federasyonları ve Milli eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenim Genel Müdürlüğü kapsamında Çerkez dilinin yabancı diller statüsüne alınması ile birlikte Halk Eğitimler bünyesinde Çerkezce ders verilmesine geçtik. Bu anlamda Türkiye’de de bir ilk olarak bizler Sivas’ta Kuzey Kafkas Derneği olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüze başvurarak, Çerkezce dil dersi verilmesi müracaatımız oldu. Bu sınav Türkiye’de bir ilk. Hiçbir ilde henüz uygulanmadı. İlk kez Sivas’ta uygulanacak. Çorum’dan, Samsun’dan, Tokat’tan, Kahramanmaraş’tan katılımcılar geldiler. Halk eğitim bünyesinde usta öğreticilik sertifikası alabilmek için, bu sertifika ile birlikte Adiye dili ve Apaz dili de resmi anlamda halk eğitimi kapsamında çocuklarımıza öğretilecek. Bu eğitim uzun süredir var. Ama resmi statüde bu eğitim yok. İlk kez resmiyet kazandı. Yoksa Apaz ve Adiye dilinde eğitim uzun süredir var. Ama bu gönüllü olarak dernek bazında yapılıyordu. Şuada da resmi statüde halk eğitim bünyesinde yapılacak. 23 öğrenci katıldı. Onlar sınavlarını olacaklar 60 puan ve üzeri alan sınavdan başarılı sayılacak. Ve bunlara sertifika verilecek” dedi.

“Çerkezler dillerini unutuyor”

Çerkezlerin dillerini unuttuklarını dile getiren Şahin, “Çerkezler dillerini unuttular. Gençler bu dilin sertifikasını alabilecek kapasitede dillerine hakim değiller. Yaş ortalaması da 40-50 yaş oldu ama olsun. Bu bir başarıdır. İleri ki dönemde gençler bu dili öğrenecekler. Onlarda sertifikalarını alacaklar” şeklinde konuştu.