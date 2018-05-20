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Çerkez soykırımında ölenler 154'üncü yılında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 17:22 | Son Güncelleme

 SAMSUN Çerkez Dernekleri tarafından 1864 yılındaki Çerkez sürgünü ve soykırımında ölenler, düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Çerkez soykırımında ölenler 154'üncü yılında anıldı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Çerkez Dernekleri tarafından 1864 yılındaki Çerkez sürgünü ve soykırımında ölenler, düzenlenen yürüyüşle anıldı.
Sahil yolunda bir araya gelen Çerkezler, Tütün İskelesi'ne kadar ellerinde bayraklarla yürüdü. Çerkezler, Tütün İskelesi'nde Çerkez sürgünü ve soykırımda hayatını kaybedilenleri anarak, dua etti. Nart Çocuk Kulübü'nce sunum yapılırken, Çerkez Dernekleri Korusu tarafından da ağıtlar seslendirildi. Çerkezler ile Kafkasların denize çelenk ve karanfil bıraktığı programda konuşan Samsun Çerkez Derneği Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz, "Bizler bu tarih itibarıyla vatanımızdan sürgün edilmiş bir halkın torunlarıyız. Vatanından kimse uzakta kalmak, kopmak istemez. Hiç kimsenin tercihi bu değildir. Halklara zorla dayatılan, onların yaşamasına maruz bırakılan sonuçlar maalesef gelecek kuşaklarda da toplumların dillerini, kimliklerini kaybetme tehlikeleri ile karşı karşıya kalmalarına sebep olmaktadır. Bizler böyle bir sürgün neticesine dönemin Osmanlı topraklarına bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nde Anadolu topraklarında yerleşik olarak yaşıyoruz. Biz artık savaş isteyen bir halkın çocukları değiliz. Biz artık dilini, kimliğini korumak isteyen bir halkız. Çocuklarımızın dil, kimlik bilincinin gelişmesi için elimizden geleni yapmak zorundayız. Bu, bizim sürgün yollarında yitirdiğimiz atalarımıza büyük bir borcumuzdur. Bu, var olma mücadelesidir” dedi.
Tek isteklerinin geçmişi, kültürü unutmamak ve unutturmamak olduğunu kaydeden Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Bahattin Çalışkan ise "Yaşadığımız coğrafyanın birinci sınıf vatandaşları olmayı başarmış, bu ülkenin tarihini şekillendirmiş ve geleceğine bu topraklar üzerinde planlamış bir halkız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne kadar her dönemde bütün varlığımızla mücadele etmiş, gerek duyulduğu zaman seve seve vatanı savunmuşuzdur. Hiçbir zaman, hiçbir yerde bu topraklarda ayrımcılık, bölücülük ve fırsatçılık asla yapmamış bir toplumuz. Bu coğrafyada bizim tek bir isteğimiz var. Bugüne kadar da tek bir isteğimiz olmuştur. Geçmişimizi, kültürümüzü unutmamak, unutturmamaktır. Bu da bizim insan olarak doğal hakkımızdır. Ne ana vatanımızı ne de ata vatanımızı asla unutanlardan olmadık” diye konuştu.

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Çerkez soykırımında ölenler 154'üncü yılında anıldıÇerkez soykırımında ölenler 154'üncü yılında anıldıÇerkez soykırımında ölenler 154'üncü yılında anıldıÇerkez soykırımında ölenler 154'üncü yılında anıldı

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