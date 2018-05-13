Çerkez sürgününün 154. yılı

KOCAELİ (AA) - Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), 1864 yılında Rusların Kuzey Kafkasya'yı işgali sonrası bir buçuk milyon Çerkez'in Osmanlı topraklarına sürgününün 154. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenledi.

Grup üyeleri, Kandıra Kefken Karaağaç Mahallesi'ndeki Sürgün Anıtı'nda başlayan etkinlikte daha sonra sahile yürüdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, burada yaptığı konuşmada, Karadeniz'in soğuk sularında şehit olan tüm insanları rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Anadolu topraklarının büyük bir medeniyet olduğuna işaret eden Karaosmanoğlu, özellikle Türklerin Anadolu'ya gelişinden sonra burada yaşayanların bu tür acılara mahkum edilmek istendiğini anlattı.

- "Birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz"

Karaosmanoğlu, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde İstiklal Savaşı'nın verildiğini anlatarak, şunları ifade etti:

"Hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Bize düşen bugün cumhuriyeti en güzel şekilde yaşatmak, Anadolu topraklarına sahip olmak, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi diri tutmak, bayrağımızın en güzel şekilde dalgalanmasını sağlamaktır. Düşman şimdi Çanakkale'de olduğu gibi gemilerle, tanklarla, uçaklarla gelmiyor. Aradan mikroplar yetiştiriyor, taşeronlar kullanıyor. İşte güçlü bir Türkiye için acılarımızı unutmadan, acılarımızdan dersler çıkararak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz."