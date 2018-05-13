HABER

Çerkez sürgününün 154. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 00:34 | Son Güncelleme

Rusya'dan sürgün edilen Çerkezler, Kocaeli'de düzenlenen etkinlikte anıldı - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu: "Güçlü bir Türkiye için acılarımızı unutmadan, acılarımızdan dersler çıkararak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz"

KOCAELİ (AA) - Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), 1864 yılında Rusların Kuzey Kafkasya'yı işgali sonrası bir buçuk milyon Çerkez'in Osmanlı topraklarına sürgününün 154. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenledi.

Grup üyeleri, Kandıra Kefken Karaağaç Mahallesi'ndeki Sürgün Anıtı'nda başlayan etkinlikte daha sonra sahile yürüdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, burada yaptığı konuşmada, Karadeniz'in soğuk sularında şehit olan tüm insanları rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Anadolu topraklarının büyük bir medeniyet olduğuna işaret eden Karaosmanoğlu, özellikle Türklerin Anadolu'ya gelişinden sonra burada yaşayanların bu tür acılara mahkum edilmek istendiğini anlattı.

- "Birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz"

Karaosmanoğlu, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde İstiklal Savaşı'nın verildiğini anlatarak, şunları ifade etti:

"Hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Bize düşen bugün cumhuriyeti en güzel şekilde yaşatmak, Anadolu topraklarına sahip olmak, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi diri tutmak, bayrağımızın en güzel şekilde dalgalanmasını sağlamaktır. Düşman şimdi Çanakkale'de olduğu gibi gemilerle, tanklarla, uçaklarla gelmiyor. Aradan mikroplar yetiştiriyor, taşeronlar kullanıyor. İşte güçlü bir Türkiye için acılarımızı unutmadan, acılarımızdan dersler çıkararak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz."

KAFFED Başkanı Yaşar Aslankaya da toplumların tarihi açıdan önemli günlerini anarak hatırlandığını belirterek, soykırım ve sürgünün, bir halkın yüreğinde derin yaralar açan trajedinin anılmasında güçlü bir hatırlama ve hatırlatma olduğuna dikkat çekti.

Aslankaya, bu tür anmaların, tarihi yaşayarak öğrenmenin ve bilinçli kimlik kazanmanın yollarından biri olduğuna işaret etti.

Konuşmaların ardından denize, üzerinde ''21 Mayıs 1864'' yazan çelenk bırakılırken, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, KAFFED Başkanı Aslankaya, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ve diğer katılımcılarca da karanfil atıldı.

Grup üyelerinin sahilde "Nart ateşi" yakıp, çevresinde "mezar taşı nöbeti" tuttuğu etkinlik, "Sürgün Andı"nın okunmasıyla sona erdi.

Bakan açıkladı! İmar barışından gelen para orada kullanılacak!Bakan açıkladı! İmar barışından gelen para orada kullanılacak!
Ahmet Hakan oyunu kime vereceğini açıkladıAhmet Hakan oyunu kime vereceğini açıkladı
Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
21 Mayıs 1864 Çerkez sürgününün 154. yılı KAFFED Başkanı Yaşar Aslankaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 24 Haziran erkem seçimiyle ilgili ankette düzeltme yaptı

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 24 Haziran erkem seçimiyle ilgili ankette düzeltme yaptı

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Genç kız metrobüsteki tacizi anlattı: Kalçama çarpmasını kaza sandım

Genç kız metrobüsteki tacizi anlattı: Kalçama çarpmasını kaza sandım

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hatay'da feci kaza: Yaralı var

Hatay'da feci kaza: Yaralı var

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları

İdlib'de bomba yüklü araç patladı: En az 12 kişi hayatını kaybetti

İdlib'de bomba yüklü araç patladı: En az 12 kişi hayatını kaybetti

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Resimli Anneler Günü mesajları 2018: En güzel ve orijinal Anneler günü mesajları (Kısa, Uzun)

Resimli Anneler Günü mesajları 2018: En güzel ve orijinal Anneler günü mesajları (Kısa, Uzun)

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.