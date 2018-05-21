HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çerkez sürgününün 154. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 20:05 | Son Güncelleme

Sürgünün 154. yılı dolayısıyla Kayseri'de yürüyüş düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Çerkez sürgününün 154. yılında anma yürüyüşü yapıldı.

Kayseri Kafkas Derneği'nin düzenlediği yürüyüşe çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Doğumevi önünde toplanan grup, slogan atarak, Kadir Has
Kültür Parkı Fuar Alanı'na kadar yürüdü.

Kayseri Kafkas Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Seyhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürgünün acısını hala yaşadıklarını söyledi.

Seyhan, tarihin en trajik soykırımlarından birinin Çerkez soykırımı ve sürgünü olduğunu ifade etti.

Tek isteklerinin kimliklerini kaybetmemek olduğunu belirten Seyhan, şöyle konuştu:

"Nüfusunun büyük çoğunluğu sürgün edilen Çerkezlere, çok kısa zamanda korkunç günler yaşatıldı. Çerkez soykırımı tüm dünya ülkeleri tarafından tanınmalıdır. İsteğimiz, geçmişimizi, kültürümüzü unutmamak, unutturmamak. Bu da bizim insan olarak doğal hakkımızdır. Ne ana vatanımızı ne da ata vatanımızı asla unutanlardan olmadık, hiçbir zaman da olmayacağız. 1864 büyük sürgün ve soykırımında halkımız çok acılar çekmiştir. Binlerce insanımız savaşlarda ve Karadeniz'de can vermişlerdir. Allah bu bizim yaşadığımız acıyı hiçbir topluma yaşatmasın. Ölenleri rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

Grup üyeleri, daha sonra derneğin organize ettiği iftar programına katıldı.

PARTNERDuydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!Duydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!
CHP'de liste dışı kalan Haluk Pekşen'den sert sözler: Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildimCHP'de liste dışı kalan Haluk Pekşen'den sert sözler: Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim
Hürriyet Gazetesi'nin acı günüHürriyet Gazetesi'nin acı günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çerkez sürgününün 154. yılı Kayseri Kayseri Kafkas Derneği

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi

AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 24 Haziran'da yapılacak erken seçime katılmıyor

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 24 Haziran'da yapılacak erken seçime katılmıyor

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

CHP'de deprem! Listeye itiraz edip istifa ettiler

CHP'de deprem! Listeye itiraz edip istifa ettiler

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
On Numara sonuçları 21 Mayıs (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

On Numara sonuçları 21 Mayıs (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

Hatay'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı asker var!

Hatay'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı asker var!

Büyük Birlik Partisi'nden 24 Haziran erken seçimleri için AK Parti listesine 18 isim girdi!

Büyük Birlik Partisi'nden 24 Haziran erken seçimleri için AK Parti listesine 18 isim girdi!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den ABD'ye çok sert tepki: Sen kim oluyorsun!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den ABD'ye çok sert tepki: Sen kim oluyorsun!

Fransa'nın Marsilya kentinde silahlı saldırı

Fransa'nın Marsilya kentinde silahlı saldırı

CHP'de liste dışı kalan Haluk Pekşen'den sert sözler: Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim

CHP'de liste dışı kalan Haluk Pekşen'den sert sözler: Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.