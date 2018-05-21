Çerkez sürgününün 154. yılı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Çerkez sürgününün 154. yılında anma yürüyüşü yapıldı.

Kayseri Kafkas Derneği'nin düzenlediği yürüyüşe çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Doğumevi önünde toplanan grup, slogan atarak, Kadir Has

Kültür Parkı Fuar Alanı'na kadar yürüdü.

Kayseri Kafkas Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Seyhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürgünün acısını hala yaşadıklarını söyledi.

Seyhan, tarihin en trajik soykırımlarından birinin Çerkez soykırımı ve sürgünü olduğunu ifade etti.

Tek isteklerinin kimliklerini kaybetmemek olduğunu belirten Seyhan, şöyle konuştu:

"Nüfusunun büyük çoğunluğu sürgün edilen Çerkezlere, çok kısa zamanda korkunç günler yaşatıldı. Çerkez soykırımı tüm dünya ülkeleri tarafından tanınmalıdır. İsteğimiz, geçmişimizi, kültürümüzü unutmamak, unutturmamak. Bu da bizim insan olarak doğal hakkımızdır. Ne ana vatanımızı ne da ata vatanımızı asla unutanlardan olmadık, hiçbir zaman da olmayacağız. 1864 büyük sürgün ve soykırımında halkımız çok acılar çekmiştir. Binlerce insanımız savaşlarda ve Karadeniz'de can vermişlerdir. Allah bu bizim yaşadığımız acıyı hiçbir topluma yaşatmasın. Ölenleri rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

Grup üyeleri, daha sonra derneğin organize ettiği iftar programına katıldı.

