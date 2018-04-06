Çerkezköy'de silahlı kavga: 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Paşa Mahallesi Derya Sokak'ta bulunan mobilya döşemecisi dükkanına gelen kişiler ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, iş yeri sahibi A.E, Mehmet Ekşi (41) ve Suat Aghayev'i (28) silahla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Aghayev ile sağ bacağına 2 kurşun isabet eden Ekşi, Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Aghayev'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olaydan sonra kaçan şüpheli A.E'nin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.
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