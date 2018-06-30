Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL (DHA) - ÇERKEZ Dernekleri Federasyonu üyesi bir grup, Rusya'nın Rusça'nın tek ve mecburi dil haline getirilmesini Galatasaray Meydanı'nda protesto etti. Çerkez Dernekleri üyesi bir grup, saat 14.00 da Galatasaray Meydanı'nda toplandı. Ellerinde 'Eğitim Olmayan Dil Yaşayamaz' dövizler taşıyan grup slogan attı. Sloganların ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Çerkez Dernekleri Federasyonu sözcüsü Yılmaz Dönmez, "Rusya Federasyonu eğitim sisteminde değişiklik yapılmasını ön gören kanun taslağı 19 Haziran'da devlet dumasında gerçekleştirilen ilk oylamada kabul edildi. Yasa Rusça'yı eğitimde zorun kılarken cumhuriyetlerin ulusal dillerini ise ebeveynlerin isteğine bağlı hale getiriyor" dedi. Dönmez, "Anadillerin zaten berbat olan durumunu daha da kötüleştirecek olan bu tasarının yasalaşma sürecini tamamen durdurulmasını yapılacak düzenlemelerle ada dilin müfredatta fonksiyonel bir şekilde yer almasını sağlanmasını ulusal dillerin Rusça'nın hegemonyasından kurtarılarak devlet organlarında da aktif olarak kullanımını sağlanıp prestijinin yükselmesini talep ediyoruz"' dedi.
Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.
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