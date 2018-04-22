Çermik Gençlik Merkezi Projesi hazır

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projelerini Destekleme programı kapsamında ilçesinde yapılması yönünde projesi hazırlanan Gençlik Merkezi için proje hazırlandı.
Çermik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Celalettin Karayılan, Çermik Belediyesinin Çermik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne ilçe stadının yanında tahsis ettiği arazi üzerine günümüz şartlarına uygun Gençlik Merkezi için hazırladıkları projede sona geldiklerini dile getirdi. Karayılan, ilçe stadının yanında yapılması düşünülen Gençlik Merkezinin 2 katlı olacağını, Gençlik Merkezinde her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri yapabileceklerini ifade etti. Ayrıca Çermikli tüm gençlerin açılacak olan Gençlik Merkezinden ücretsiz faydalanabileceklerini söyledi. Karayılan, “uzun bir süredir ilçemize kazandırmaya çalıştıkları Gençlik Merkezi için başta İlçe Kaymakamız Mehmet Şerif Olçaş ve Belediye Başkanımız Şehmus Karamehmetoğlu’na şahsım ve tüm Çermikli gençlerimiz adına teşekkür ederim” dedi.
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