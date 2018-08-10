Çermikspor'a transfer olan 2 Kolombiyalı futbolcu için tercüman bulundu

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'da, bu sezon Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Çermikspor, Kolombiya'dan transfer edilen Luis Alberto (21) ve Diego Alejandro'nun (22) iletişim sorununu çözdü. İlçede İspanyolca bilen olmadığı için cep telefonu uygulamasıyla iletişim kurulan iki futbolcunun tercümanlığını, Çüngüş ilçesinde bir okulda müdür yardımcılığı yapan Ahmet Bozkaplan, ücretsiz yapacak.
Kolombiya Premier A Ligi'nde mücadele eden Deportes Tolima takımında oynayan orta saha oyuncusu Luis Alberto ve Kolombiya Premier B Ligi'nde mücadele eden Cucuta Deportivo takımından stoper Diego Alejandro, 1'inci Amatör Lig'den Diyarbakır Süper Amatör Ligi'ne yükselen Çermikspor'a transfer oldu.
Futbolcuların transfer ve alacakları yıllık ücretlerini Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun karşılayacağı belirtildi. Bugün, Karamehmetoğlu'nun da katıldığı törenle iki futbolcu ile resmi sözleşme imzaladı. Törende konuşan Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, amaçlarının ilçelerinin tanıtımını en iyi şekilde yaparak, futbol takımına da başarı getirmek olduğunu söyledi. Başkan Karamehmetoğlu, şöyle dedi:
"Çermikspor olarak hedefimiz Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmektir. Bu kapsamda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağız. Bu takım, sadece ilçede yaşayanların değil, ilçe dışında, yurt dışında yaşayan tüm Çermiklilerin takımıdır. El birliği ile takımımıza sahip çıkmalıyız. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da takımımızın yanında olup, her türlü maddi ve manevi desteği sağlayacağız. Çermiksporumuzu üst liglere taşımak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bugün transfer ettiğimiz iki Kolombiyalı futbolcu ile resmi sözleşme imzaladık. İlçemize hayırlı olsun. Bu kapsamda önümüzdeki ay yurt dışına çıkarak, hemşehrilerimizle biraraya geleceğiz ve Çermikspor için gerekli desteği sağlamaya çalışacağız."
TERCÜMAN SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Diğer taraftan, ilçede İspanyolca bilen olmadığı için cep telefonu uygulamasıyla iletişim kurulmaya çalışılan Kolombiyalı Luis Alberto ve Diego Alejandro için tercüman bulundu. Çüngüş ilçesine bağlı Yukarı Şeyhler köyü okulunda müdür yardımcılığı yapan Ahmet Bozkaplan'ın, gönüllü olarak iki futbolcunun tercümanlığını yapacağı belirtildi.
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