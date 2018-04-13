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Çermik’te kaplıcaların çehresi değişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan Melike Belkıs Kaplıcalarında yapılan restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları hızla devam ediyor.Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından termal turizm bölgesi olarak tescil edilen Çermik Melike Belkıs Kaplıcalarının günümüz şartlarına uygun modern bir yapıya kavuşması yönünde yapılan restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının süratle devam ettiğini belirterek, “Ramazan Bayramına yetiştirmeyi düşündükleri kaplıcaların çehresi modern bir görünüme kavuşacak” dedi.Karamehmetoğlu, kaplıcalardaki özel aile kabinleri, bayan ve erkek küvetli hamamların restorasyon çalışmalarında ıslak zemin ve giyinme odalarında yerden tavana kadar Marmara denizindeki Bandırma adasından gelen taşlarla mermer kaplaması yapılacağını belirterek, “Bu taş dünya genelinde sıcak su ve buhara dayanıklı tek taştır” diye konuştu.Başkan Karamehmetoğlu, hamam tavanlarının komple cam mozaikle kaplanacağını söyleyerek, dış cephe kaplamaları Denizli’den getirilen patlatma traverten taşlarla kaplanacak.

Çermik’te kaplıcaların çehresi değişiyor

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan Melike Belkıs Kaplıcalarında yapılan restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları hızla devam ediyor.
Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından termal turizm bölgesi olarak tescil edilen Çermik Melike Belkıs Kaplıcalarının günümüz şartlarına uygun modern bir yapıya kavuşması yönünde yapılan restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının süratle devam ettiğini belirterek, “Ramazan Bayramına yetiştirmeyi düşündükleri kaplıcaların çehresi modern bir görünüme kavuşacak” dedi.
Karamehmetoğlu, kaplıcalardaki özel aile kabinleri, bayan ve erkek küvetli hamamların restorasyon çalışmalarında ıslak zemin ve giyinme odalarında yerden tavana kadar Marmara denizindeki Bandırma adasından gelen taşlarla mermer kaplaması yapılacağını belirterek, “Bu taş dünya genelinde sıcak su ve buhara dayanıklı tek taştır” diye konuştu.
Başkan Karamehmetoğlu, hamam tavanlarının komple cam mozaikle kaplanacağını söyleyerek, dış cephe kaplamaları Denizli’den getirilen patlatma traverten taşlarla kaplanacak. Yürüyüş yolları komple bazalt taşlarıyla döşenecek, eski PVC kapı ve pencereler sökülerek, yerine sıcak ve soğuğa dayanıklı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama takılacak. Kaplıcaların ön tarafında 600 metrekarelik dinlenme alanı yapılacak” ifadelerinde bulundu.

Çermik’te kaplıcaların çehresi değişiyor

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