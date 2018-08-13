HABER

Çermik'ten Gaziantep'e fıstık gönderiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 14:42 | Son Güncelleme

DAYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, menengiç ağaçlarına yapılan aşıdan sonra elde edilen 30 ton antep fıstığı, Gaziantep'e gönderildi.

Çermik'ten Gaziantep'e fıstık gönderiyorlar

Levent BOZTEPE/ ÇERMİK (DİYARBAKIR), (DHA)- DAYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, menengiç ağaçlarına yapılan aşıdan sonra elde edilen 30 ton antep fıstığı, Gaziantep'e gönderildi. 15 ton da gönderileceği belirtirtildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nün ortak girişmiyle, menengiç ağaçlarına yapılan aşı sonucu bu yılın ilk ürün Antep fıstığı hasadı yapıldı. Çermik'te Antep fıstığı toptancısı olan Mehmet Balpetek, yaklaşık 7-8 yıldan beri Antep fıstığı aldığını ve Gaziantep'teki alıcılara sattığını söyledi. Atatürk Barajı yakınlarındaki köylerdeki meşelik alanlarda bulunan yabani menengiç ağaçlarına her geçen gün Antep fıstığı aşısının artarak devam ettiğini belirten Balpetek, üretimin de buna paralel olarak arttığını söyledi.
Çermik ilçesine bağlı Eskibağ, Köksal, Bahçe, Göktepe, Akpınar, Korudağ, Sinek ve Pınarlı olmak üzere çok sayıda mahalleden Antep fıstığının kilosunu 10-11 liradan satın aldığını ifade eden Balpetek, aynı ürünü 11.5-12 liradan Gaziantep'teki tüccara sattığını kaydederek, ,"Antep fıstığını mahallelere giderek veya üretici kendisi getirerek alıyoruz. Yaklaşık bir aydan beri Gaziantep'e taze fıstık satıyoruz. Şimdiye kadar 30 ton gönderdik. 15 ton da gönderilmeye hazır olarak bekliyor. Bu yıl fıstık yılı. Yani bu yıl daha fazla fıstık üretilecek. Alımlarımız devam ediyor. Biz genellikle baklava imalatçılarının taleplerini tüccar aracılığıyla karşılıyoruz. Aslında ilçemizde fındık işletme fabrikası kurulsa, ürün daha fazla getiri sağlar. Bizim olanağımız el vermediği için fabrikayı kurma şansımız yok. İlçede her geçen yıl daha fazla fıstık yetiştirildiği göz önüne alınarak bu yönde yatırım yapılmasında yarar var" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çermik'ten Gaziantep'e fıstık gönderiyorlar

PARTNERAynı dizide buluştular! İşte ilk fotoğrafAynı dizide buluştular! İşte ilk fotoğraf
Yetiştirdiği meyveler, dalında satılıyorYetiştirdiği meyveler, dalında satılıyor
Prof. Dr. Alp: İstanbul'daki binaların yüzde 90'ı depreme dayanıksızProf. Dr. Alp: İstanbul'daki binaların yüzde 90'ı depreme dayanıksız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

Kalp masajıyla hayata döndü!

Kalp masajıyla hayata döndü!

Melih Gökçek Twitter hesabından paylaştı: Metin Feyzioğlu'na bravo!

Melih Gökçek Twitter hesabından paylaştı: Metin Feyzioğlu'na bravo!

Başkan Tuna, Ankara'da alt yapı seferberliği başlattı: İzinler kaldırıldı, 24 saat çalışılacak

Başkan Tuna, Ankara'da alt yapı seferberliği başlattı: İzinler kaldırıldı, 24 saat çalışılacak

İstanbul için korkutan açıklama: Yüzde 90'ı dayanıksız, çok insan ölecek

İstanbul için korkutan açıklama: Yüzde 90'ı dayanıksız, çok insan ölecek

Konya’da emlakçılar için kırmızı liste: Bu isimlere ev vermeyin

Konya’da emlakçılar için kırmızı liste: Bu isimlere ev vermeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.