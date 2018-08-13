Çermik'ten Gaziantep'e fıstık gönderiyorlar

Levent BOZTEPE/ ÇERMİK (DİYARBAKIR), (DHA)- DAYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, menengiç ağaçlarına yapılan aşıdan sonra elde edilen 30 ton antep fıstığı, Gaziantep'e gönderildi. 15 ton da gönderileceği belirtirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nün ortak girişmiyle, menengiç ağaçlarına yapılan aşı sonucu bu yılın ilk ürün Antep fıstığı hasadı yapıldı. Çermik'te Antep fıstığı toptancısı olan Mehmet Balpetek, yaklaşık 7-8 yıldan beri Antep fıstığı aldığını ve Gaziantep'teki alıcılara sattığını söyledi. Atatürk Barajı yakınlarındaki köylerdeki meşelik alanlarda bulunan yabani menengiç ağaçlarına her geçen gün Antep fıstığı aşısının artarak devam ettiğini belirten Balpetek, üretimin de buna paralel olarak arttığını söyledi.

Çermik ilçesine bağlı Eskibağ, Köksal, Bahçe, Göktepe, Akpınar, Korudağ, Sinek ve Pınarlı olmak üzere çok sayıda mahalleden Antep fıstığının kilosunu 10-11 liradan satın aldığını ifade eden Balpetek, aynı ürünü 11.5-12 liradan Gaziantep'teki tüccara sattığını kaydederek, ,"Antep fıstığını mahallelere giderek veya üretici kendisi getirerek alıyoruz. Yaklaşık bir aydan beri Gaziantep'e taze fıstık satıyoruz. Şimdiye kadar 30 ton gönderdik. 15 ton da gönderilmeye hazır olarak bekliyor. Bu yıl fıstık yılı. Yani bu yıl daha fazla fıstık üretilecek. Alımlarımız devam ediyor. Biz genellikle baklava imalatçılarının taleplerini tüccar aracılığıyla karşılıyoruz. Aslında ilçemizde fındık işletme fabrikası kurulsa, ürün daha fazla getiri sağlar. Bizim olanağımız el vermediği için fabrikayı kurma şansımız yok. İlçede her geçen yıl daha fazla fıstık yetiştirildiği göz önüne alınarak bu yönde yatırım yapılmasında yarar var" dedi.

FOTOĞRAFLI



