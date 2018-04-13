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Cerrahlar öğrencilere çanta hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 19:16 | Son Güncelleme

Türk Beyin Cerrahisi Derneği Başkanı Çağlar: "Zeki ve çalışkan gençlere biraz olsun yardım etmek istedik. Çok mutlu olduk"

Yozgat'ta, Türk Beyin Cerrahisi Derneği üyesi doktorlar, köy okulundaki öğrencilere çanta hediye etti.

Türk Beyin Cerrahisi Derneğince Çekerek ilçesindeki Fakıdağı Osman Durmaz Ortaokulu öğrencilerine gönderilen çantalar, Yozgat Valiliğince sağlanan mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemesiyle birlikte Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ile dernek başkanı Prof. Dr. Yusuf Şükrü Çağlar tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Çakır, hediye edilen malzemeleri gören öğrencilerin çok mutlu olduğunu söyledi.

Eğitim anlamında morallerinin yükseldiğini aktaran Şükrü Çakır, çocukların sevinçlerine ortak olduklarını dile getirdi.

Türk Beyin Cerrahisi Derneği Başkanı Çağlar da tıp kongrelerinde geleneksel olarak hekimlere çanta dağıtıldığını, dernek üyesi beyin cerrahlarının bu çantaları köy okullarına gönderdiğini söyledi.

Bu tür çalışmaları 2 yıldır sürdüklerini, etkinlikleri geleneksel hale getireceklerini ifade eden Prof. Dr. Çağlar, "Zeki ve çalışkan gençlere biraz olsun yardım etmek istedik. Çok mutlu olduk. Doktor arkadaşlarımıza ve burada bize destek sağlayan il ve ilçe yöneticilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hediyeler, okulda eğitim gören 110 öğrenciye dağıtıldı.

Törene, Vali Yardımcısı Salih Altun, Çekerek Kaymakamı Evren Çakır, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan ve öğretmenler katıldı.

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çekerek Şükrü Çakır Türk Beyin Cerrahları Dernek Başkanı Yozgat

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