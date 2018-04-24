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Cerrahları Safranbolu’da bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 17:01 | Son Güncelleme

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği tarafından Karabük’te ‘Ulusal Ven Günleri’ toplantısı yapıldı.Ulusal ve uluslararası mesleki bilim ve tekniğin gelişmesini sağlamak amacıyla dördüncüsü yapılan toplantı yurtiçinden çok sayıda kalp damar cerrahlarının katılımıyla Safranbolu’da gerçekleştirildi.

Cerrahları Safranbolu’da bir araya geldi

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği tarafından Karabük’te ‘Ulusal Ven Günleri’ toplantısı yapıldı.
Ulusal ve uluslararası mesleki bilim ve tekniğin gelişmesini sağlamak amacıyla dördüncüsü yapılan toplantı yurtiçinden çok sayıda kalp damar cerrahlarının katılımıyla Safranbolu’da gerçekleştirildi. Toplantı açılışını yapan Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahı Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Tankut Akay, senede 4 kez yapılan ‘Ulusa Ven Günleri’ toplantısının dördüncüsünü Safranbolu’da düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ev sahipliği yaptığı toplantıya, Karabük’ün tıp dünyasına yetiştirttiği Ankara Üniversitesi Kalp Damar Cerrahı Anabilim dalı Başkanı Prof.Dr. Kemalettin Uçanok ve Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi öğretim üyesi Doç.Dr. İrfan Taşoğlu’da katıldı.
Oldukça verimli geçen bilimsel toplantının ardından cerrahlar Karabük-Safranbolu Doğa ve Otomobil Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği (KARDOFF) ekibinin organizasyonu ile arazi araçları ile birlikte Sarıçiçek bölgesinde doğa gezisi ve kahvaltı yaptı. Safranbolu’nun Safranbolu tarihi dokusunun yanından doğasına da hayran kalan cerrahlar KARDOFF ekibine göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı da ayrıca teşekkür etti.

Cerrahları Safranbolu’da bir araya geldi

Cerrahları Safranbolu’da bir araya geldi

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