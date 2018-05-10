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 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK KURULU 'BÖLÜNMEME' KARARI ALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 13:24 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Erhan Tekten - Cansel KİRAZ İstanbul DHA Bazı üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısının TBMM'de kabul edilmesi üzerine toplanan Cerrahpaşa Tıp Fakülkesi Akademik Kurul'u "bölünmeme" kararı aldıklarını duyurdu.

Haber-Kamera: Erhan Tekten - Cansel KİRAZ İstanbul DHA
Bazı üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısının TBMM'de kabul edilmesi üzerine toplanan Cerrahpaşa Tıp Fakülkesi Akademik Kurul'u "bölünmeme" kararı aldıklarını duyurdu.
Bazı üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilmesi üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Akademik Kurul olağanüstü toplandı. Öğrenciler de Temel Tıp Bilimleri Binası'nda yapılan kurul toplantısının bitmesini yağmur altında bekledi. Toplantının bitmesinin ardından üniversite yönetimi ve öğretim üyelerinin binadan çıktığı anda öğrenciler, kurulu alkışlarla karşıladı.

"AKADEMİK KURULUMUZDAN 'BÖLÜNMEME' KARARI ÇIKTI"
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran dışarıda bekleyen kalabalığa bir açıklama yaptı. Üzgün olduklarını belirten Duran, "Ama hiçbir şey sonuçlanmadı. O bakımdan umutla beklemeye devam ediyoruz. Akademik kurulumuzdan 'bölünmeme' kararı çıktı. Gerçekten zor bir durum sevgili öğrenciler. Ama biz hukuk çerçevesinde bu aktivitelerimizi, bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Şimdiye kadar müthiş bir mücadele verdiniz. O bakımdan hepinize çok teşekkür ediyorum. Tarih yazdınız. Şimdiye kadar yaptığınız güzel mücadeleyi devam ettirmenizi bekliyoruz ve arzu ediyoruz. Bu işlerin sonunda inşallah lehimize bir sonuç çıkar. Hiçbir şey birmiş değil. Bir komisyon kuruldu. O komisyon da çalışacak. Bizlerle birlikte çalışacak. Göreceğiz bakalım süreci. İmza sürecinden (Cumhurbaşkanının) sonrası için de Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz" şeklinde konuştu.

"HERKES BİZE GIPTA İLE BAKIYOR"
Prof. Dr. Hidayet Sarı da öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "15 gündür dosta, düşmana bizi sevenlere, sevmeyenlere öyle bir Cerrahpaşa gösterdik ki; herkes bize gıpta ile bakıyor. Cerrahpaşa'nın adını, İstanbul Üniversitesi'nin adını ayırmadık. Biz İstanbul Üniversitesi'nin bir çocuğu olarak Cerrahpaşa İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmak istemiyoruz" dedi.
Oastalar da eyleme destek verirken, bazı öğrencilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Sloganlar ve alkışlar eşliğinde yürüyüşe geçen grup 'Eğer, hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün aydınlık karanlıktan güçlüyse… Çaresi yok usta… Biz kazanacağız" yazılı pankart açtı. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Binanın önünde toplanan öğrenciler
-Binadan çıkanlar
-Alkışlar ve sloganlar
-Duran'ın konuşması
-Sarı'nın konuşması
-Gözü yaşlı öğrenciler
-Yürüyüşe geçen öğrenciler
-Pankart
-Sloganlar
-Genel ve detaylar

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