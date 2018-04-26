Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri bölünmeye karşı eylem yaptılar 

Buse ÖZEL - Hüseyin ÇAKMAK, İSTANBUL, (DHA) İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (CTF) öğrencileri, öğretim görevlileri ve birçok vatandaş İstanbul Üniversitesi'nin bölünerek İbn-i Sina Üniversitesi'ne bağlanmasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kampüsünde protesto etti. İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mert Savrun’un üniversitelerin bölünmesine yönelik kanun tasarısına tepki göstererek görevinden istifa ettiği belirtilirken birçok öğretim görevlisi kampüs bahçesinde düzenlenen eylemde konuşma yaptı.

CTF Dekanlık önünde dün toplanan öğrenciler ve asistanların eylemine CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ile çok sayıda kişi katılarak destek verdi.

"ONKOLOJİDE ÇOK SAYIDA HASTA TEDAVİ GÖRÜYOR VE KAPATILACAK"

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker İstanbul Üniversitesi'nin kapatılarak bazı bölümlerinin de parçalandığını belirtti ve şunları söyledi: "Onkoloji enstitüsü ki bu enstitüde çok sayıda kanser hastası tedavi görüyor ve orası kapatılacak. Kardiyoloji, enstitüsü kapatılacak. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sanki yeni bir üniversitenin yeni bir üniversitenin yeni kurulan parçası gibi geçmişinden kopartılıp, yepyeni bir üniversite gibi sunulmak isteniyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. İstanbul Üniversitesi bir bütün olarak anlamlı. Bütün öğretim üyelerinin ortaklığından ciddi bir güç oluşturuyor ve bu sayede de dünyada sayılı üniversiteler arasına girmiş bir üniversite. Eğer yeni bir üniversite kurmak istiyorlarsa kurabilirler. Ancak İstanbul Üniversitesi'ni bölmeleri buraya ihanettir."