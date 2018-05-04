Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin İÜ'den ayrılması

İSTANBUL (AA) - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin İstanbul Üniversite bünyesinden ayrılarak başka bir üniversiteye bağlanacak olması, öğretim üyeleri, öğrenciler ve fakülte personeli tarafından protesto edildi.
Hastane bahçesinde kol kola girerek geniş bir daire oluşturan öğrenci, öğretim üyesi ve personelin protestosuna, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip de destek verdi.
Gruptakiler, "Cerrahpaşa bizimdir, bizim kalacak", "Susma, haykır, bölünmeye hayır", "Cerrahpaşa evimiz, hiçbir yere gitmeyiz" şeklinde sloganlar attı.
Bazı öğrenciler, hastane bahçesinde kısa süreli oturma eylemi yaparken, eyleme, hastanedeki bazı vatandaşlar da destek verdi.
Eylem nedeniyle polis, hastane bahçesinde güvenlik önlemi aldı. Tek sıra halinde yürüyüşe geçen kalabalık, daha sonra dağıldı.
Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması
Mahkeme bu itirafla yankılandı: Fethullah Gülen üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdi!
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!
Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi
Savaşın korkunç yüzüne tanık olun
Tam 25 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer yıllar önce de aynı noktada...
Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın
ABD'den Türkiye'ye Afrin suçlaması
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum