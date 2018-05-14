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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin İÜ'den ayrılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 15:07 | Son Güncelleme

Kararı protesto eden öğrenciler, ikiye bölünen İstanbul Üniversitesi bayrağını ameliyatlarda kullanılan yöntemle dikti

İSTANBUL (AA) - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin, İstanbul Üniversitesi bünyesinden ayrılarak başka bir üniversiteye bağlanacak olması, öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından protesto edildi.

Dekanlık önünde toplanan öğrenci ve öğretim üyeleri, fakülte bahçesine çam fidanları dikti. Öğrenciler daha sonra temsili olarak sedye üzerine yatırdıkları ve ortadan ikiye bölünen İstanbul Üniversitesi bayrağını ameliyatlarda kullanılan yöntemle dikti.

Protesto, öğretim üyeleri ve öğrencilerin bölünmeyi eleştiren konuşmaları ile devam etti.

Burada konuşan Prof. Dr. Pınar Kadıoğlu, "Siyasi erkten isteğimiz dünyanın en köklü üniversitelerinden olan İstanbul Üniversitesi'nin korunması ve geliştirilmesidir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi protesto

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