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Cerrahpaşa Tıp'ta "Bölünme"protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 13:41 | Son Güncelleme

ÜNİVERSİTELERİN bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde protesto edildi.

Erhan TEKTEN - Can EROK/İSTANBUL, (DHA) ÜNİVERSİTELERİN bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde protesto edildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yönetim kadrosu, öğretim üyeleri ve öğrenciler, Temel Tıp Bilimleri Binası önünde ve bir amfide toplanarak eylem yaptı. "Cerrahpaşa Bizimdir Bizim Kalacak", şeklinde slogan atan öğrencilere konuşma yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, "Hepimiz üzüntü içerisindeyiz. Böyle bir ayrımı hiçbir şekilde düşünmemiştik. İnşallah bu ayrım yine de gerçekleşmeyecek. Bunun çabası içerisindeyiz" dedi. "ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ" "Öğretim üyesi arkadaşlarımla biraz önce uzun süre müzakere ettik" diyen Duran, "Gayret göstermeye devam ediyoruz. Bunun sonucunda başarılı olacağız, diye düşünüyorum ve umut ediyorum. Ancak provokasyonlara kapılmayalım. Sükunetle ve yasal çerçeve içerisinde gayretlerinizle bu süreci götürmeye çalışalım. Hiçbir şekilde toplu yürüyüşe geçmeyin. İsterseniz Beyazıt'taki toplantıya bireysel olarak katılabilirsiniz. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Birkaç günden beri ben çok gergin durumdayım" diye konuştu. "TIP ÖĞRENCİSİ MAĞDUR EDİLECEK" Amfide toplanan öğrenciler ise sıralara vurarak ve alkışlarla protestoya katıldı. Öğrencilerden biri, "Üniversitenin bölünmesini istemiyorum. Bu üniversite Türkiyenin tıp tarihini üç amiral gemisinden biri" dedi. Başka bir öğrenci ise "Köklü geçmişimizi muhafaza etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir sürü tıp öğrencisi mağdur edilecek. Buraya gelmek için çok emek sarf ettik" ifadelerini kullandı. Grup daha sonra polisin toplu bir şekilde yürüyüş yapılmasına izin vermemesi üzerine Beyazıt'ta yapılacak eyleme bireysel olarak gitti.

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