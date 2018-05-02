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CERRAHPAŞA'DA "BİLİM KAN KAYBEDİYOR. BİLİME KAN VAR" ETKİNLİĞİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 14:20 | Son Güncelleme

    Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA İstanbul  üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin yönetim kadrosu, öğretim üyeleri, asistan ve uzman hekimler, personel ve öğrenciler üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde protesto etti.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA
İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin yönetim kadrosu, öğretim üyeleri, asistan ve uzman hekimler, personel ve öğrenciler üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde protesto etti. Dekanlık binası önünde toplanan gruba Prof. Dr. Hilmi Apak ve Prof. Dr. Abdi Özarslan birer konuşma yaptı.

"YAPMAK ZORDUR, YIKMAK KOLAYDIR"
Prof. Dr. Hilmi Apak, burada sadece isim için bulunmadıklarını belirterek, "Biz kendimizi kurtaralım bizden sonra gelenler ne yapsın diye değil. Yapmak zordur, yıkmak kolaydır. Bir karar verirsiniz, güç sizdedir, yıkarsınız. Bizden sonra gelenler ne olacak? Burada çok büyük bir birikim var. Burada hiçbir öğrenci karaciğerin yerini öğrenmeden mezun olmaz. Burada hiçbir tıp öğrencisi bir damara girmeden mezun olmaz. Burada hiçbir öğrenci hastayla bir olmadan, hastanın elini tutmadan mezun olmaz. Burası Cerrahpaşa. Burada amacımız kaliteyse bu kaliteyi hep birlikte oluşturuyoruz" dedi

"BİZ KÖKLERİMİZE BAĞLI OLARAK KALMAK İSTİYORUZ"
Prof. Dr. Özarslan da şunlara değindi:
"Çok basit bir şey için buradayız. Geçmişimizi köklerimizi korumak için buradayız. Geleceğimize konan o zinciri kırmak için buradayız. Üzgünüz. Kırgınız. Hepimizi ideolojik olarak tanımlandık. Sayın cumhurbaşkanına bu bilgiyi ileten birileri olduğunu biliyoruz. Sayın cumhurbaşkanım şu topluluğa bir bakın. Bunların içerisinde herhangi bir siyasetten, herhangi bir görüşü temsil eden herhangi bir pankart herhangi bir reklam herhangi bir haykırış var mı? Biz üniversitemizi istiyoruz, diyorlar. Biz fakültemizin üniversiteden ayrılmamasını istiyoruz, diyorlar. Biz köklerimize bağlı olarak kalmak istiyoruz diyorlar. Bu insanların ideolojik olması diye bir şey söz konusu olabilir mi? Bu işin ideolojisinin altındaki tek suçlu benim. Neden mi? Çünkü 1 Mayıs'ta doğdum. 1 Mayıs'ın anlamını biliyorsunuz. Olsa olsa bu kadar ideolojiğiz. Daha fazlası da olmaz"

KAN BAĞIŞI VE TANSİYON ÖLÇÜLMESİ
Üniversitenin bahçesinde "Bilim Kan Kaybediyor. Bilime Kan Ver" başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi. Öğrenciler ve hastane gelen vatandaşlar Kızılay'a kan bağışında bulundu. Öte yandan üniversite öğrencileri kurdukları stantlarda hastaların tansiyonunu ölçtü. Hastalara bölünme ve hastalara bölünme ile ilgili olarak bilgi verdi.

Görüntü Dökümü:
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-Kan bağışı aracı
-Etkinliğe katılanlar
-Kan vermek için sıra bekleyenler
-Tansiyon ölçülmesi
-Röpler
-Özarslan ve Apak'ın konuşması
-Kalabalıktan detaylar
-Dövizler
-Alkış ve sloganlar
-Genel ve detaylar

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