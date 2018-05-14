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 Cerrahpaşa'da protesto sürüyor; logoyu diktiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 15:14 | Son Güncelleme

BAZI üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısı geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Erhan TEKTEN /İSTANBUL, (DHA) BAZI üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısı geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeleri ve öğrencilerin protestoları devam ediyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesine 4 çam fidanı dikerek 'bölünme'yi protesto eden öğrenciler ve öğretim görevlileri daha sonra temsili olarak ortadan ikiye bölünen İstanbul Üniversitesi logosunu ameliyatlarda kullanılan yöntemle dikti. Bölünmek istemediklerinin altını çizen grup üyeleri daha sonra sloganlar ve alkışlarla dekanlık binasının önüne gelerek protesto gösterilerine devam etti.

"BÖLÜNMEYE İTİRAZ ETMEK TARİHE VE MİLLETE BORCUMUZDUR"

Burada bir konuşma yapan Prof Dr. Pınar Kadıoğlu, "Siyasi erkten isteğimiz dünyanın en köklü üniversitelerinden olan İstanbul Üniversitesi'nin korunması ve geliştirilmesidir. Bölünmeye itiraz etmek tarihe ve millete olan borcumuzdur. Unutmamalıdır ki tarih yakanları değil yapanları hatırlayacaktır" dedi.

5 AYLIK BEBEĞİYLE PROTESTOYA KATILDI

11 yıldır eşi Emre Durcan ile birlikte Cerrahpaşalı olduğunu söyleyen Asistan Doktor Gizem Durcan 5 aylık kızı Defne ile birlikte grubun karşısına çıkarak bir konuşma yaptı. Durcan ,"Ben yeni anne oldum. Ve kızımı kucağıma aldığım ilk an onu bir daha bırakamayacağımı hissettim. İstanbul Üniversitesi nasıl oluyor da bizden; evlatlarından vazgeçebiliyor, rektörümüz nasıl bu duruma sessiz kalıyor anlayamıyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sesleniyoruz. Bu yanlışa bir dur deyin. Bizi kardeşlerimizden, annemizden ayırıp öksüz bırakmayın. Geçmişimizi silemeyin. Tasarıyı meclise geri gönderin" diye konuştu.

Grup daha sonra şarkı söyledikten sonra dağıldı.

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