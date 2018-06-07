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Cesedi bu halde bulundu! Gören dondu kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 13:46 | Son Güncelleme

Balıkesir'de korkunç görüntü! Edremit ilçesi Akçay Sarıkız Mahallesi'nde bir sitenin demir parmaklıklarında asılı şekilde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cesedi görenler in hayli korktuğu gözlendi

Cesedi bu halde bulundu! Gören dondu kaldı

Akçay Sarıkız Mahallesii 308 sokakta bir sitenin demir parmaklıklarına asılı şekilde bulunan Onur Sucu'yu (32) görenler sağlık, kurtarma ve polis ekiplerini haber verdi. Yapılan ilk incelemede Sucu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Sucu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken cenaze ileri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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Balıkesir intihar edremir onur sucu

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