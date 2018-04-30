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Cesedi bulunan paraşütçü, 'ters rüzgar' kurbanı olmuş (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 14:41 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 3 arkadaşı ile yamaç paraşütü için geldiği Çal Dağı'ndan atlayış yaptıktan bir süre sonra ortadan kaybolan ve ertesi gün Saruhanlı ilçesinin kırsal Çınaroba Mahallesi'ne 1 kilometre mesafedeki kayalık bölgede ulaşılan Tuncel Öğüt'ün (62) cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Cesedi bulunan paraşütçü, 'ters rüzgar' kurbanı olmuş (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 3 arkadaşı ile yamaç paraşütü için geldiği Çal Dağı'ndan atlayış yaptıktan bir süre sonra ortadan kaybolan ve ertesi gün Saruhanlı ilçesinin kırsal Çınaroba Mahallesi'ne 1 kilometre mesafedeki kayalık bölgede ulaşılan Tuncel Öğüt'ün (62) cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öğüt'ün yapılan otopsisinde beyin kanamasından yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı zamanda bir deniz tutkunu da olan Öğüt, için Murat Reis Camii'nde tören düzenlendi. Cenazeye Öğüt'ün yakınları ve paraşüt sporunu birlikte yaptığı arkadaşları katıldı. Öğüt'ün son atlayışını yapmasına yardım eden Mehmet Ökçeci, arkadaşının uzun yıllardır paraşütle atlayış yaptığını ve deneyimli bir sporcu olduğunu belirterek, "O gün atlayış öncesi ona ben yardım ettim. Başarılı bir atlayış gerçekleştirdi. İstediği yüksekliğe de ulaştı. Sonra gözden kayboldu. Paraşütçüler iyi bilir yere indikten sonra paraşütçü kendi imkanlarıyla geri gelir. Yere inmiş olsa o saate kadar yürüyerek bile geri gelirdi. Gelmeyince şüphelendik. Aramalar sonucunda cansız bedenine ulaştık. Uçuş pozisyonunda kayalıklara düşmüş. Kendisi gelecek hafta Tokat'ın Turhal ilçesinde yapılacak paraşüt mesafe yarışları için antrenman uçuşu yapıyordu" dedi. Bekar olan Öğüt, için kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Öğüt, Tire Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)
FOTOĞRAF

Cesedi bulunan paraşütçü, 'ters rüzgar' kurbanı olmuş (2)Cesedi bulunan paraşütçü, 'ters rüzgar' kurbanı olmuş (2)

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