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Cesedi bulunmuştu! Otopside kan donduran detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

Antalya'da cesedi toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın (23) üzerindeki sperm örneklerinin, eski eşi Ahmet Y.'ye (25) ait olduğu belirlendi. Ahmet Y., polis tarafından gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Korkuteli ilçesinde 40 gündür kayıp olan ve geçen 4 Mart tarihinde çıplak halde battaniyeye sarılıp tarlaya gömülen, sadece baş kısmı dışarıda kalan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın ölümüne ilişkin araştırma başlattı. Polis, kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, ceset üzerinde sperm örnekleri bulunduğu tespit edildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kadın cesedinin tarlada bulunmasına ilişkin eski eşi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Alaaddin Mahallesi Gölbentler mevkisinde çoban köpeğinin 4 Mart'ta, battaniyeye sarılı çıplak halde toprağa gömülü eli, kolu ve ayakları iple bağlı Dilara Kandak'ın (23) cesedini bulması üzerine çalışma başlattı.

Otopside, boğularak öldürüldüğü anlaşılan iki çocuk annesi Kandak'ın cesedinin üzerinde sperm bulundu. DNA testinde spermlerin kadının eski eşi Ahmet Y'ye (25) ait olduğu görüldü. Kandak'ın son telefon görüşmesini yaptığı Ahmet Y. gözaltına alındı. İkinci evliliğini yaptığı ve eşinin üç aylık hamile olduğu belirlenen Ahmet Y, ifadesinde susma hakkını kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Dilara Kandak

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kaç yaşında evlenmiş de iki çocuğu var ve boşanmış....geri zekalı koca da başkasıyla evlendiği halde bu kızcağızdan ne istemiş, aklım almıyor başta masum çocuklar olmak üzere kaç kişinin hayatı karardı bir bilmem ne uğruna....Allah çocukların bahtını açık etsin.
BÖYLE SAPKINLARI İÇERİ TIKIP VATADAŞIN CEBİNDEN BESLEMEYİN,TOPLUMADA SALMAYIN KISASI YAPIN.
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