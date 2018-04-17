Cesedi bulunmuştu! Otopside kan donduran detay

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Korkuteli ilçesinde 40 gündür kayıp olan ve geçen 4 Mart tarihinde çıplak halde battaniyeye sarılıp tarlaya gömülen, sadece baş kısmı dışarıda kalan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın ölümüne ilişkin araştırma başlattı. Polis, kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, ceset üzerinde sperm örnekleri bulunduğu tespit edildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kadın cesedinin tarlada bulunmasına ilişkin eski eşi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Alaaddin Mahallesi Gölbentler mevkisinde çoban köpeğinin 4 Mart'ta, battaniyeye sarılı çıplak halde toprağa gömülü eli, kolu ve ayakları iple bağlı Dilara Kandak'ın (23) cesedini bulması üzerine çalışma başlattı.

Otopside, boğularak öldürüldüğü anlaşılan iki çocuk annesi Kandak'ın cesedinin üzerinde sperm bulundu. DNA testinde spermlerin kadının eski eşi Ahmet Y'ye (25) ait olduğu görüldü. Kandak'ın son telefon görüşmesini yaptığı Ahmet Y. gözaltına alındı. İkinci evliliğini yaptığı ve eşinin üç aylık hamile olduğu belirlenen Ahmet Y, ifadesinde susma hakkını kullandı.