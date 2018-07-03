HABER

Çeşme açıklarında 49 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 19:43 | Son Güncelleme

Çeşme açıklarında 49 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaçatı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan'a yasa dışı yolla geçmeye çalışan bottaki 17'si çocuk 49 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

PARTNERDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyorDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyor
Erken yerel seçim mi geliyor? MHP'den 'erken yerel seçim' açıklaması!Erken yerel seçim mi geliyor? MHP'den 'erken yerel seçim' açıklaması!
Hemzemin geçit saatlerce geçit vermediHemzemin geçit saatlerce geçit vermedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
geçiş lastik bot yabancı uyruklu

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'cü kaçak Eyüp Can Sağlık, kendine yeni bir iş buldu

FETÖ'cü kaçak Eyüp Can Sağlık, kendine yeni bir iş buldu

Hürriyet'in ardından şimdi de Doğuş Medya Grubu'nda yaprak dökümü başladı! Celal Pir ile yollar ayrıldı!

Hürriyet'in ardından şimdi de Doğuş Medya Grubu'nda yaprak dökümü başladı! Celal Pir ile yollar ayrıldı!

Çocuklarınızın kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenler nelerdir?

Çocuklarınızın kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenler nelerdir?

Meteoroloji uyardı! Ölümcül hava dalgası geliyor! Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak! Kavrulacağız!

Meteoroloji uyardı! Ölümcül hava dalgası geliyor! Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak! Kavrulacağız!

Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline veda konuşması!

Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline veda konuşması!

Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı

Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.