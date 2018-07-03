Çeşme açıklarında 49 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaçatı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan'a yasa dışı yolla geçmeye çalışan bottaki 17'si çocuk 49 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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