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Çeşme'de kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 13:18 | Son Güncelleme

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarındaki Boğaz Adası'nda mahsur kalan 25-30 civarındaki göçmen için kurtarma operasyonu başlattı. Operasyonda 5'i çocuk 18 göçmen kurtarıldı.

Çeşme'de kurtarma operasyonu

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi Çeşme ilçesi açıklarındaki Boğaz Adası'nda mahsur kalan yabancı uyrukluları kurtarmak için operasyon başlattı. Alınan bilgiye göre, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıkları Boğaz Adası'nda 25-30 yabancı uyruklunun mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar, yabancı uyrukluları kurtarmak için operasyon başlattı. Bölgeye helikopter ve ekipler sevk edildi.

18 KİŞİ KURTARILDI

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki Boğaz Adası'nda mahsur kalan göçmenlerden aralarında çocukların da bulunduğu 18'i helikopterle kurtarıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Çeşme türk sahil komutanlığı

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