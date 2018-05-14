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Çeşme semalarında görsel şölen

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 11:49 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, belediyenin '9 Durak 9 Deneyim Projesi' içinde yer alan ve bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Reisdere Uluslararası Uçurtma Festivali'nde, birbirinden ilginç uçurtmalarla gökyüzü renklendi.

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, belediyenin '9 Durak 9 Deneyim Projesi' içinde yer alan ve bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Reisdere Uluslararası Uçurtma Festivali'nde, birbirinden ilginç uçurtmalarla gökyüzü renklendi. Çeşme Belediyesi'nce 12- 13 Mayıs günlerinde, Reisdere Mahallesi'nde gerçekleştirilen 2'nci Reisdere Uluslararası Uçurtma Festivali'ne, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Martı Uçurtma Kulübü tarafından destek verildi. Almanya, İtalya, Fransa, Belçika ve Endonezya'dan profesyonel uçurtmacılar, önemli bölümünü kendileri tasarladıkları farklı uçurtmalarıyla gökyüzünde görsel şölen sundu. Festivalden 1 gün önce profesyonel uçurtmacılar tarafından çocuklar için uçurtma yapımı atölyesi düzenlenirken, çocuklar da kendi yaptıkları uçurtmaları ve Çeşme Belediyesi'nce ücretsiz olarak dağıtılan uçurtmaları festival boyunca uçurarak, doyasıya eğlendi. Festival alanına gelen aileler de çocukların eğlencelerine ortak oldu. Yüzlerce uçurtmanın gökyüzünde oluşturduğu görsel şölen, katılımcılar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Festival boyunca aileler ve çocuklar, uçurtma uçurarak, stres atarken, yüzlerinden gülümseme eksik olmadı. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, festival kapsamında, Reisdere sakinlerinin açtıkları stantları Reisdere Mahallesi'nin muhtarı Feridun Akar ile birlikte tek tek dolaştı. Festival alanında uçurtma uçuran ailelerin bu keyfine de ortak olan Başkan Dalgıç, çocuklarla yakından ilgilendi.

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