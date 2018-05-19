Çeşme'de 19 Mayıs coşkusu denize taştı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Tören sırasında Çeşme Körfezi'ne açılan yatların görüntüsü beğeni topladı.

Çeşme'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Resmi törenin ilk bölümü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. İkinci bölümde ise Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emin Yılmaz, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Üsteğmen Önder Bulut, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla öğrenci bandosu eşliğinde, Çeşme Çarşısı'nda yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş, Cumhuriyet Alanı'nda sona erdi. Kaymakam Kara, Binbaşı Akova ve Başkan Dalgıç, burada öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş ile Sinem Peker adlı bir öğrenci ise günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Tören Buse Dağaşan'ın, 'Ben Bandırma Vapuru' adlı şiiri okumasıyla devam etti. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı'nın okunmasının ardından bayram nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilerin hazırladığı step, jimnastik ve halk oyunları gösterileri de ilgiyle izlendi.

Resmi törenin sona ermesinin ardından CHP İlçe Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği Çeşme Şubesi ve Çeşme Rumeli Mübadilleri Derneği, Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu.

Öte yandan, Cumhuriyet Alanı'ndaki resmi törenler sırasında, Çeşme Körfezi'nde de yatlar bir gösteri yaptı. Türk bayraklı tişörtler giyen yatçılar, yelken direklerine büyük boy Türk bayrakları asarken, bir yatın direğine de üzerinde Atatürk'ün posteri olan yelken açıldı. Yatların görüntüsü büyük ilgi çekti. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti. Günübirlik tur tekneleri ise İzmir Marşı'nı çalarak ada turları yaptı.