Çeşme’de 23 Nisan karnaval havasında kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çeşme Belediyesi ve Çeşme Kent Konseyi’nin hazırladığı programla, İzmir’in Çeşme ilçesinde karnaval havasında kutlandı.

Resmi kutlamaların ardından Çeşme Belediyesi ve Çeşme Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin hazırladığı kutlama programı, Ana Sınıfı ve ilkokul öğrencileri ve vatandaşların Cumhuriyet Meydanı’nda toplanmasıyla başladı. Bluco Entrudo Ritm Grubu, Çamdibi Bandosu ve öğrenci bandosu eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşünü ise animatörler renklendirdi. Çeşme çarşısını karnaval havasına büründüren kortej yürüyüşü, Çeşme Amfi Tiyatro’ya kadar sürdü. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, 23 Nisan kutlamaları için özel olarak süslenen üstü açık otobüste, çocuklar ve velileri ile birlikte korteje katıldı. "Çocuklarımıza, emanet edilen değerleri ve büyüklüğünü anlatmalıyız"

Çocukların ve ailelerinin doldurduğu Amfi Tiyatro’da devam eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerinin gösterileri başlamadan önce bir konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Cumhuriyet’in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, yarınlarımızın güvencesi çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın, geleceğimiz olan Cumhuriyet nesillerine Atamızın verdiği önemi ifade ettiğini vurgulayarak, "Bizlere düşen görev; Atamızın bizlere emaneti olan Cumhuriyet’i ve demokrasiyi korumaktır. İşte, 23 Nisan’ın bir başka anlamı ve işlevi burada karşımıza çıkmaktadır. Bugün de hem çocuklarımıza bu bilinci vermek, hem de çocuklarımıza emanet edilen değerleri ve emanetlerin büyüklüğünü anlatmalıyız" dedi.

"Cumhuriyet’i ve demokrasiyi sonsuza kadar yaşatma kararlılığımızı çocuklarımıza anlatmalıyız"

Dünya tarihinde binlerce devlet adamı olduğunu, ancak birçoğunun isminin ve eserlerinin bile hatırlanmadığını belirten Başkan Dalgıç, "Oysa Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, sonsuza kadar eserleri ile kalbimizde yaşayacaktır. Sevgili anne ve babalar, bu nedenle Atamızı ve bizlere emanet ettiği bu büyük eseri, Cumhuriyet ve demokrasiyi sonsuza kadar yaşatma kararlılığımızı çocuklarımıza anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki, gelecek kuşaklar uyanık, kararlı ve bilinçli olabilsinler. Tarihi görevlerini ve ödevlerini yerine getirebilsinler. Sevgili çocuklar; 23 Nisan ile bugünkü Cumhuriyet yönetimine kavuştuk. 23 Nisan ile bugünkü modern toplum yaşantımıza sahip olduk. Egemenliğimizin teminatı halk, şehrimizin, ülkemizin teminatı, yani geleceğimizin, yarınlarımızın, umutlarımızın, hayallerimizin teminatı siz, evet, şurada toplanan siz sevgili çocuklar, sizlersiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, başta dünyamız olmak üzere, ülkemize; insan haklarına saygı, sevgi, barış, hoşgörü, kardeşlik getirmesini diler, sevgi ve saygılarımız sunarım" diyerek sözlerini tamamladı.

"Cumhuriyetimizin ilkelerine sahip çıkmak zorundayız"

Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal da yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, bu alanda dünyada bir ilki oluşturduğunu vurgulayarak, "Bu da geleceğin Cumhuriyet nesillerine, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği önemi ifade etmektedir. Cumhuriyet’in geleceğini gençlere ve yarının sahipleri çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza ve gençlerimize güvenini ifade eden Atatürk, onlara bir de bayram armağan etmiştir. Bugün de bizlere düşen görev; hem de Atamızın aziz hatırasını en yoğun ve güzel biçimde yad etmek olmalıdır. Özellikle ülkemize, devletimize ve milletimize yönelik bölücü ve yıkıcı faaliyetler karşısında, her zamankinden daha fazla Cumhuriyetimizin ilkelerine sahip çıkma, birliğimize ve bütünlüğümüze sahip çıkma mecburiyetinde olduğumuz açıktır. Bu tür bayramları da bu şuur ve düşünce içerisinde değerlendirmek zorundayız" diye konuştu.

"Büyük eseri koruma kararlılığımızı çocuklarımıza anlatmalıyız"

23 Nisan gibi milli bayramların önemli bir anlamı daha olduğunu belirten Önal, "Bu bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz günlerdir. Bugün de bizlere bu cennet vatanı, canları ve kanları pahasına emanet eden Atalarımızın emanetlerini, daha iyi koruyarak ve geliştirerek, yarınlara taşıyabilmeliyiz. Anneler, babalar, gençler, Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bu büyük eseri sonsuza kadar yaşatma hususundaki kararlılığımızı, nedenleriyle birlikte çocuklarımıza anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki, gelecek kuşaklar uyanık, kararlı ve bilinçli olabilsinler. Tarihi mirasımızı koruma ve kollama konusundaki ödevlerini yerine getirebilsinler. Bu duygularla bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor, herkese sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı. "Çocuk demek gelecek demektir"

Çeşme Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Suzan Çırağ ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın çocuklara armağan edildiğini dile getirerek, “Ata’mızın bize arman ettiği bu güzel bayrama hepiniz hoş geldiniz. Çocuk demek gelecek demektir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na destek veren Belediye Başkanımız Muhittin Dalgıç’a çok teşekkür ediyoruz. Küçük hanımefendiler, küçük beyefendiler hepinizin bayramını kutluyorum” dedi.

Çeşme Amfi Tiyatro’da çocuklarla buluşan Atatürkçü Düşünce Derneği Çeşme Şubesi çocuklara ‘Ata Boyama’ isimli kitap dağıttı. Çeşme ADD Şube Başkanı Veysel Ayhan, çocuklarla özel olarak ilgilenerek kitaplar hakkında bilgi verdi.

Animatörler ilgi odağı oldu

Yapılan konuşmaların ardından, ana sınıfı ve ilkokul öğrenciler, 23 Nisan için özel olarak hazırladıkları gösterilerini sundular. Anne ve babalar ise gösterilerini sunan çocuklarını görüntülemeye çalıştılar. 23 Nisan nedeniyle Amfi Tiyatro’yu dolduran çocuklara, patlamış mısır, dondurma, şeker macunu, ve pamuk şeker ikram edildi. Atatürk masklarını yaldızlı boyayla boyama etkinliği yapan çocuklar, animatörlerin şişirdikleri ve şekil verdikleri balonlarla eğlenirken, yüzlerini boyatmak için de uzun kuyruklar oluşturdular. Sahnede gösteriler sürerken, Amfi Tiyatro’nun her köşesindeki etkinliklerle de çocuklar neşeli anlar yaşadılar. 23 Nisan nedeniyle getirtilen animatörler de özel giysileri ile çocukların ilgi odağı oldu. Anne ve babalar çocuklarını animatörlerle fotoğraflayabilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Halk Oyunu ekibi ise sunduğu zeybek gösterisiyle büyük alkış aldı.

23 Nisan kutlamaları, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Çocuk Meclisi Başkanı Suzan Çırağ, animatörler ve çocukların sahnede yer alması ve İzmir Marşı’nın hep birlikte coşkuyla söylenmesiyle son buldu.

Çeşme’de 23 Nisan karnaval havasında kutlandı

1 / 19 Çeşme’de 23 Nisan karnaval havasında kutlandı

2 / 19 Çeşme’de 23 Nisan karnaval havasında kutlandı

3 / 19 Çeşme’de 23 Nisan karnaval havasında kutlandı

4 / 19 Çeşme’de 23 Nisan karnaval havasında kutlandı

5 / 19 Çeşme’de 23 Nisan karnaval havasında kutlandı

6 / 19 Çeşme’de 23 Nisan karnaval havasında kutlandı

7 / 19 Çeşme’de 23 Nisan karnaval havasında kutlandı

8 / 19 Çeşme’de 23 Nisan karnaval havasında kutlandı

9 / 19 Çeşme’de 23 Nisan karnaval havasında kutlandı

10 / 19 Çeşme’de 23 Nisan karnaval havasında kutlandı

11 / 19 Çeşme’de 23 Nisan karnaval havasında kutlandı

12 / 19 Çeşme’de 23 Nisan karnaval havasında kutlandı

13 / 19 Çeşme’de 23 Nisan karnaval havasında kutlandı

14 / 19 Çeşme’de 23 Nisan karnaval havasında kutlandı

15 / 19 Çeşme’de 23 Nisan karnaval havasında kutlandı

16 / 19 Çeşme’de 23 Nisan karnaval havasında kutlandı

17 / 19 Çeşme’de 23 Nisan karnaval havasında kutlandı

18 / 19 Çeşme’de 23 Nisan karnaval havasında kutlandı