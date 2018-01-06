Çeşme'de 42 kaçak kurtarıldı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME(İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmek isterken, bindikleri lastik bot su alınca boğulma tehlikesi yaşayan Suriye uyruklu 42 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Çeşme Körfezinde devriye görevi yapan 'TCSG 109' Sahil Güvenlik Botu, bugün saat 08.00'de, Uçburun açıklarında lastik bot tespit etti. Su aldığı için batma tehlikesi geçiren bottaki Suriye uyruklu 42 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak Çeşme İskelesi'ne getirildi. Kaçaklar, getirildikleri Çeşme İskelesi'nde ıslanan ayakkabılarını ve giyeceklerini kurutmaya çalıştı. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri de göçmenlere yiyecek paketleri ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı. Kaçaklar daha sonra, Çeşme Jandarma Komutanlığı ekiplerince teslim alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.
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