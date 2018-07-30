Çeşme'de çocuk istismarına tepki açıklaması

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 'Mikrop Hikmet' sahne adıyla bilinen şarkıcı ve şovmen Hikmet Durmuş'un öncülüğünde bir araya gelen bir grup, basın açıklamasıyla çocuk istismarına tepki gösterdi.
İzmir'in sevilen şarıkcı ve şovmenlerinden, 'Mikrop Hikmet' adıyla bilinen Hikmet Durmuş tarafından kurulan 'Mikrop Hikmet ile Biz Bize Yeteriz Oluşumu' üyeleri, çocuk istismarına tepki göstermek için Çeşme'de bir araya geldi. Topluluk, 'Çocuk istismarına Dur' pankartı açtı. Bazı eylemciler yanlarında getirdikleri çeşitli bebekleri, pankartın önüne bıraktı. Oyuncak bebeklerin, çocuk yuvaları için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne verileceği de açıklandı.
Açıklamayı yapan Hikmet Durmuş, "Ellerimize siyah eldiven takarak, 'Çocuk İstismarına dur' diyoruz. Amacımız, sesimizi tüm evrene duyurmak. Son zamanlarda yaşadığımız kalp ağrılarına karşılık hiçbir şey yapamasak bile, hala umudu olan çocuklarımıza sahip çıkmak hedefimiz olsun istiyoruz. Çok yas tuttuk son yıllarda. Bir nebze de olsa hala geleceği olan çocuklarımıza ışık olmak lazım" diye konuştu.
Açıklamasını sürdüren Hikmet Durmuş, "İzmirli sanatçılar olarak bugün buraya toplum olarak vicdanlarımızı derinden sarsan; kadın, çocuk ve hatta hayvanlara yönelik cinsel saldırılara karşı sessiz kalmamak ve ortak tepki oluşturmak adına toplanmış bulunmaktayız. Biliyoruz ki cinsel istismar konusu insanlığın bir sorunu olarak her toplumda yaşanıyor. Ancak bu sorunu cesaretle konuşabilen, üzerine gidebilen toplumlar çözüm noktasında yol kat edebiliyor" dedi.
Topluluk daha sonra dağıldı.
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