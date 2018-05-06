Çeşme'de Hıdırellez ateşi plajda yandı, dilekler kuma yazıldı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, baharın müjdecisi olan Hıdırellez, belediyenin düzenlediği etkinliklerle, Tekke Plajı ve Alaçatı'da kutlandı. Hıdırellez ateşini yakan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, huzur ve kardeşlik diledi.
Baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Tekke Plajı'nda, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç'ın yaktığı ateşle kutlandı. Yüzlerce kişi, coşku içerisinde çalınan Roman havaları eşliğinde doyasıya eğlendi. Birçok kişi, dileklerini plaj kumuna çizdi.
Alaçatı'da ise Hıdrellez, 1346 Sokak'ta yapıldı. Sokak partisi olarak düzenlenen eğlencelerde vatandaşlar Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayarak baharın gelişini kutladı. Başkan Dalgıç, Çeşmeliler'in Hıdırellez'i keyifle kutlamaları için, Çeşme ve Alaçatı'da Hıdırellez eğlencesi düzenlediklerini belirterek, "Kültürleri oluşturan önemli unsurların başında örf, adet ve inançlar geliyor. Yüzlerce yıldır zengin kültür birikimi ve değerlerine sahip Türk Milleti olarak, geleneklerimize uygun şekilde; dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin, farklı kültürlerle bir arada kutladığımız Hıdırellez, geçmişle geleceğimiz arasında köprü vazifesi gören ve gelecek nesillere aktarılarak yaşatılması gereken en önemli miraslarımızdan birisidir. Güzel günlerin müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez gününün kardeşlik duygularıyla, birlik ve beraberlik içerisinde kutlanmasını temenni ediyor, hemşehrilerime sağlık, mutluluk, huzur, kazanç ve bereket getirmesini diliyorum" diyerek duygularını ifade etti.
Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?
İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur
İran: Sanchi faciasından Çinli Crystal gemisi sorumludur
Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu
Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum