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Çeşme'de plaj yerine sandığa koştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 13:28 | Son Güncelleme

İZMİR'in turizm cenneti ilçesi Çeşme'de yaşayanlar, sıcak havaya rağmen plajlara değil; sandıklara giderek, oylarını kullandı.

Çeşme'de plaj yerine sandığa koştular

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - İZMİR'in turizm cenneti ilçesi Çeşme'de yaşayanlar, sıcak havaya rağmen plajlara değil; sandıklara giderek, oylarını kullandı.
Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi nedeniyle Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Çeşme'nin ünlü plajları boş kalırken, ilçe sakinleri, sabah saatlerinde oy kullanmaya başladı. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, eşi Semra, oğlu Barış ve Burak Dalgıç ile birlikte sandık başına gelerek, oy kullandı. Alaçatı 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu'ndaki 1002 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Dalgıç, "Ülkemiz için demokrasi için özgürlük ve adalet için tarihi bir seçim yaşıyoruz. Çeşme'de bütün vatandaşlarımız sandığa akın akın gidiyor. Turistik bir ilçenin belediye başkanı olarak ilk defa sahillerin boş olmasından dolayı çok mutluyum. Oteller, kafeler, restoranlarda insan yok. Bugün hepsi boş. İnsanların gösterdiği bu duyarlılık için ilk defa kendimi bu kadar mutlu hissediyorum. Seçimleri inşallah kazasız belasız tamamlarız. Demokrasi adına iyi bir sonuç çıkacaktır. Bundan hiç şüphem yok. Parlamenter sistem kazanacaktır, özgürlük kazanacaktır, adalet kazanacaktır, barış kazanacaktır" dedi.
Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal ise kişisel bilgisayarı ile seçmenlere sıra ve sandık numaralarını bulmaları için yardımcı olurken, seçimlerin ülke adına hayırlı olmasını diledi.
Çeşme'de oy kullanma işlemi sürerken, 102 sandıkta 34 bin 17 seçmenin oy vermesi bekleniyor.

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Çeşme'de plaj yerine sandığa koştularÇeşme'de plaj yerine sandığa koştularÇeşme'de plaj yerine sandığa koştularÇeşme'de plaj yerine sandığa koştular

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