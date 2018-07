Çeşme'de plajlar doldu

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesindeki plajlar, sıcak havadan bunalarak serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı.

Seçimler ve sınavlar nedeniyle bu yıl tatile gecikmeli çıkan tatilciler, büyükşehirlerin bunaltıcı, stresli yaşamından ayrıca yaz sıcağından kurtulmak için sahil kentlerine giderken, tatilcilerin en çok tercih ettiği turizm beldelerinin başında Çeşme geldi. Klima etkisi yaratan esintisiyle ünlü Çeşme, deniz sporu yapmak isteyenler için de tercih edilen bir kent olarak öne çıktı. Sörf ve kitesurf yapmak isteyenler için ideal rüzgara ve su derinliğine sahip koylar, bu yıl da doldu. İnce kumu ve mavinin her tonunu taşıyan plajlar da serinlemek isteyenlerin akınına uğradı. Üç tarafı denizle çevrili ilçenin Alaçatı Çark Plajı, Delikli Koy, Çatalazmak, Altınkum, Pırlanta, Çiftlik, Tekke, Kocakarı, Boyalık ve dünyaca ünlü Ilıca plajınde 'iğne atsan yere değmez' dedirten görüntüler ortaya çıktı. Bazı tatilciler, günübirlik gezi tekneleriyle Eşek Adası, Makri Ada, Mercan Adası gibi adaların berrak ve serin koylarında yüzmenin tadını çıkardı. Çeşme'nin marka değeri en yüksek mahallesi Alaçatı ise bu yıl da tatilcilerin en gözde yeri olma özelliğini korumaya devam etti.

Tarih kokan dar sokakları, tarihi taş evleri, Alaçatı'ya gelenlerin ziyaret etmeden ve fotoğraf çektirmeden ayrılmadıkları değirmenleri, kafe, bar ve restoranları ile farklı bir atmosfere sahip olan Alaçatı, Çeşme'ye gelen her tatilcinin uğrak yeri olmayı sürdürdü. 9 bini aşkın nüfusa sahip Alaçatı Mahallesi'ndeki 400'ü geçen sayısıyla butik oteller ise 5 yıldızlı oteller ile rekabet edecek kaliteye ulaşmış durumda.

Ünlülerin de vazgeçilmez tercihi olan Alaçatı, akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar süren eğlence yaşamı ile tatilcilere keyifli saatler yaşattı. Her bütçe için tatil olanağının bulunduğu Çeşme'de, Çeşme ve Çiftlik sahilindeki balık restoranlar, yeni sahil düzenlemesi ile Dalyan mahallesindeki restoranlar çekiciliğini sürdürürken, alışveriş için Çeşme çarşısı ve kafe, restoran ve alışveriş mekanlarını bünyesinde barındıran Çeşme Marina tatilcilerin vazgeçilmezleri arasında yerini aldı.

