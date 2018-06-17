HABER

Çeşme'de yağmur plajları erken boşalttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 17:19 | Son Güncelleme

İZMİR'in turizm cenneti Çeşme'nin plajlarında Ramazan Bayramı'nda yaşanan yoğunluk, hem tatilin son gününde yaşanan dönüş teşalı hem de yağmur sürpriziyle erken boşaldı.

Mehmet CANDAN - Tekin GÜRBULAK İZMİR, (DHA) İZMİR'in turizm cenneti Çeşme'nin plajlarında Ramazan Bayramı'nda yaşanan yoğunluk, hem tatilin son gününde yaşanan dönüş teşalı hem de yağmur sürpriziyle erken boşaldı. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Bayram tatilinde Çeşme dolu dolu bir bayram geçirdi dedi. Ramazan Bayramı'nda tatilcilerin adreslerinden biri de İzmir'in turistik ilçesi Çeşme oldu. Bayram tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Çeşme'de tatilin son gününde hem havanın yağmurlu olması hem de dönüş telaşı nedeniyle plajlar erken boşaldı. Plajları dolduran tatilciler, yağmur nedeniyle tatilin son gününü değerlendiremedi. Bayramın güneşli geçen ilk iki günü dolu olan plajlar son günkü yağmur nedeniyle bir anda boşaldı. Yağmura rağmen bayram tatili esnafın yüzünü güldürdü. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç da Çeşme'nin bayramda yoğun bir dönemden geçtiğini belirterek, şunları söyledi Çeşme'de dolu dolu bir bayram yaşıyoruz. Bütün kafelerimiz, restoranlarımız, otellerimiz, yazlıklarımız hepsi dolu durumda. Sezon resmen başlamış oldu. Belediye olarak bayramdan önce tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yoğun bir bayram geçirdik, bugün de kazasız belasız yoğunluğu atlattık. Ayrıca 24 Haziran seçimleri ülkemiz için çok önemli. Bizler de birçok belediyenin yaptığı gibi kampanya seçimde plajları kapalı tutalım dedik. İnsanlarımızın bu duyarlılık içinde davranacağını ve her düşünceye de saygı duyacağını düşünüyoruz. Tabii ki geleceğimiz için ülkemiz için herkes kayıtlı olduğu yerde oyunu kullansın. Ondan sonra Çeşme'de dolu dolu bir sezon geçiririz. Seçimden sonra tekrar herkesi Çeşme'ye bekliyoruz. Ilıca Plajı'nda işletmecilik yapan Ergin Yıldız da yağmurun son günkü işlerini olumsuz etkilediğini belirterek, Bayram tatilinde işlerimiz güzeldi. Güzel iş yaptık, ancak son gün yağmurun yağması tatilcileri erken kaçırdı dedi.

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Çeşme'de yağmur ve dönüşler plajları boşalttıÇeşme'de yağmur ve dönüşler plajları boşalttı
Tansu Çiller AK parti mitinginde (1)Tansu Çiller AK parti mitinginde (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Tarihte bu hafta!

Tarihte bu hafta!

Yılanların çiftleşme dansı!

Yılanların çiftleşme dansı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.