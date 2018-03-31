Çeşme’nin Dalyan sahili yenileniyor

İzmir’in Çeşme ilçesinin balık restoranlarıyla ünlü Dalyan Mahallesi’nde sahili yenileme çalışmaları devam ederken, sahilin görünümü her geçen gün güzelleşiyor. Çeşme Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, sahilin alt yapısının da yenilendiğini belirterek, zemine döşenen traverten taşların özel olarak Sivas’tan getirildiğini söyledi. Traverten taşların renginin, Dalyan Mahallesi’ndeki taşların rengiyle uyumlu olduğunu da ifade eden Başkan Dalgıç, çalışmaların tamamlanmasıyla Dalyan sahilinin bambaşka bir görünüme kavuşacağını açıkladı. Belediye Başkanı Dalgıç, Dalyan Aşk Festivali’nin esin kaynağı olan Nezir’in ünlü kulesinin de sahile yapılacağını sözlerine ekledi. Dalyan sahilindeki incelemeleri sırasında Dalyan Mahallesi Muhtarı Faruk Tonga ve Dalyan Mahallesi sakinleri ile de görüşen Başkan Dalgıç, sahil düzenlemesi hakkındaki görüşlerini aldı. Mahalle Muhtarı Tonga ve mahalle sakinleri, Başkan Dalgıç’a memnuniyetlerini ifade ettiler.

"Zemin 50 yıl dayanabilecek"

Öte yandan, sahil düzenlemesinin yüklenicisi İnşaat Muhendisi Murat Çeliktan, zemine döşenen traverten taşlar ve yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Sahil düzenlemesi çalışmalarının Yelken Kafe’den başlayarak Dalyan Koyu’nun girişine kadar devam ettiğini belirterek, "12 bin metrekarelik bir sahil yenilemesi çalışması yapıyoruz. Sivas’tan özel olarak her gün bir TIR’la gelen sarı traverten döşüyoruz. Döşenen travertenler, Türkiye’de sadece üç taş ocağından çıkarılabiliyor. Altı santim kalınlığındaki travertenlerin özelliği, yağmur, deniz suyu ve çeşitli dış etkenlere karşı oldukça dayanıklı olması. Sarı traverten taşların arasına desen amaçlı siyah mermer döşüyoruz. Düzenleme tamamlandığında 50 yıl dayanabilecek sağlam bir zemin oluşturuyoruz" diye konuştu.

"15 Mayıs’a kadar bitireceğiz"

İhaleyi aldıklarında alt yapı çalışmasının şartnamede olmadığını belirten Çeliktan, "Belediye ile yapılan görüşmeler sonucunda, yangın, kamera sistemi, su, elektrik, telefon hatları, kanalizasyon çalışmaları da düzenlemeye dahil edildi. Sahil düzenlemesinde, bazı bölgelerde 10 santim kadar zemin yükselmesi oldu. Sadece rıhtımda zemini iyileştirebilmemiz için 15-20 santimlik bir zemin yükselmesi yaptık. Çalışmamızın başlangıcında, mevcut parkeler söküldü. Zemine, hasır çeliklerle sağlam bir beton atıldı. Bu betonun üzerine de 6 santim kalınlığındaki traverten taşlar döşendi. Sahil düzenlemesi sırasında sahil bağlantı yollarını da yapacağız. Şartnameye göre, 15 Mayıs tarihine kadar düzenlemeyi bitirmemiz gerekiyor. Ama çalışmamızı daha önceki bir tarihte bitirmeye çalışacağız. Sözleşmemize alt yapı eklenmesine karşın ek süre istemedik" şeklinde konuştu.