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Çeşneli’nin 40 yıllık altyapı sorununu MASKİ çözdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 16:48 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü 154 Mahalle Projesi ile sağlıklı altyapılar inşa ettiği Alaşehir’in Çeşneli Mahallesi’ndeki kanalizasyon hattı çalışmalarında sona gelerek, içme suyu şebeke döşeme işini de yarıladı.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürüttüğü 154 Mahalle Projesi ile mahallelerde kemikleşmiş altyapı sorunlarını bir bir ortadan kaldırıyor.

Çeşneli’nin 40 yıllık altyapı sorununu MASKİ çözdü

MASKİ Genel Müdürlüğü 154 Mahalle Projesi ile sağlıklı altyapılar inşa ettiği Alaşehir’in Çeşneli Mahallesi’ndeki kanalizasyon hattı çalışmalarında sona gelerek, içme suyu şebeke döşeme işini de yarıladı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürüttüğü 154 Mahalle Projesi ile mahallelerde kemikleşmiş altyapı sorunlarını bir bir ortadan kaldırıyor. Proje kapsamında MASKİ, Alaşehir ilçesine bağlı 8 mahallede sağlıklı altyapılar inşa ediyor. Çalışmaların sürdüğü mahallelerden Çeşneli’de MASKİ ekipleri, 8 kilometrelik kanalizasyon ana hattı döşeme işlerinde sona geldiler. Diğer yandan ekipler, 7 kilometre uzunluğundaki içme suyu şebeke çalışmalarını da yarıladı. Altyapı yenilemelerinin tamamlanmasına müteakip, yine MASKİ tarafından mahalleye 28 bin metrekare kilit parke ve bordür taşı döşenecek.
MASKİ’nin mahallelerinde yaptığı çalışmalarla birlikte altyapıyla tanıştıklarını ifade eden Çeşneli Mahalle Muhtarı Adem Efe, “40 yıldır hiçbir şekilde çözülemeyen altyapı problemimiz MASKİ sayesinde çözülüyor. Ne isteğimiz varsa bir bir yapılıyor. Köyümüz kuruldu kurulalı böyle büyük kapsamlı bir hizmet görmemiştik. En başta Cengiz Başkanımıza, sonrasında da Gökhan Karaçoban Başkanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Allah bin kere razı olsun” diye konuştu.

Çeşneli’nin 40 yıllık altyapı sorununu MASKİ çözdü

Çeşneli’nin 40 yıllık altyapı sorununu MASKİ çözdü

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