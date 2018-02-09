Çete çökertildi! Gelir-gider defteri bile tutmuşlar....

Ankara’da “torbacı” olarak adlandırılan uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çökertilen çetenin çalışma sistemiyle ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Yücel koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyeti uyuşturucu tacirlerini 6 ay boyunca teknik ve fiziki takiple adım adım izledi. Daha sonra polis operasyon düğmesine bastı. Ankara girişinde otobüste kimlik kontrolü sırasında kaçan bir şüpheliyi kovalarken kaza kurşunuyla şehit olan polis memuru Hakan Can’ın adı verilen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu sağlamak, satın almak, kabul etmek ve bulundurmak” suçlarından haklarında işlem yapılan 33 kişiden, 17’si tutuklandı, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli ile suça sürüklenen 2 çocuk ise savcılık kararıyla salıverildi.

PARALAR PARAVAN ŞİRKETTE AKLANDI



2 ayrı cinayetten hapis cezası verilen ve çete yöneticisi olduğu iddia edilen Arif ve Yavuz Ö. kardeşlerin suç çetesini babaları Bekir Ö. vasıtasıyla yönettiği belirlendi. Hakkında teknik ve fiziki takipten haberdar olan Bekir Ö.’nün talimatlarını damadı M.S. aracılığıyla çete elemanlarına ulaştırdığı saptandı. Uyuşturucu çetesinin buluşmalarını kıraathane, emlak ofisi ve kebap salonu gibi üç farklı adreste yaptığı belirlendi.