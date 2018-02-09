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Çete çökertildi! Gelir-gider defteri bile tutmuşlar....

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 07:20 | Son Güncelleme

Ankara’da çökertilen büyük uyuşturucu çetesinin skandal faaliyetleri ortaya çıktı. Arif ve Yavuz Ö. kardeşlerin yönettiği çetede, kıraathane, emlakçı, kebapçı olmak üzere 3 adreste buluşulduğu ve düzenli gelir-gider defteri tutulduğu belirtildi. Defterde uyuşturucu parasının yanı sıra ödeme kalemleri var: Hamam, maaş, tadilat, çocuklara elbise, çatışmada ölen çete üyelerinin ailesine yardım...

Çete çökertildi! Gelir-gider defteri bile tutmuşlar....

Ankara’da “torbacı” olarak adlandırılan uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çökertilen çetenin çalışma sistemiyle ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Yücel koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyeti uyuşturucu tacirlerini 6 ay boyunca teknik ve fiziki takiple adım adım izledi. Daha sonra polis operasyon düğmesine bastı. Ankara girişinde otobüste kimlik kontrolü sırasında kaçan bir şüpheliyi kovalarken kaza kurşunuyla şehit olan polis memuru Hakan Can’ın adı verilen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu sağlamak, satın almak, kabul etmek ve bulundurmak” suçlarından haklarında işlem yapılan 33 kişiden, 17’si tutuklandı, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli ile suça sürüklenen 2 çocuk ise savcılık kararıyla salıverildi.

defter

PARALAR PARAVAN ŞİRKETTE AKLANDI

2 ayrı cinayetten hapis cezası verilen ve çete yöneticisi olduğu iddia edilen Arif ve Yavuz Ö. kardeşlerin suç çetesini babaları Bekir Ö. vasıtasıyla yönettiği belirlendi. Hakkında teknik ve fiziki takipten haberdar olan Bekir Ö.’nün talimatlarını damadı M.S. aracılığıyla çete elemanlarına ulaştırdığı saptandı. Uyuşturucu çetesinin buluşmalarını kıraathane, emlak ofisi ve kebap salonu gibi üç farklı adreste yaptığı belirlendi.

Uyuşturucudan elde edilen paranın nasıl aklandığı da açığa çıkartıldı. Buna göre, çetenin finans işlerinden sorumlu N.U. ve E.D.’nin uyuşturucudan elde edilen parayı aklamak için paravan emlak şirketi kurdukları, gelen parayı bu şirkete aktardıkları kaydedildi. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında şirketle ilgili olmayan kişilerin işçi gibi gösterildiği belirlendi.

ÖLENLERİN AİLELERİNE YARDIM

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, uyuşturucu çetesinin, uyuşturucu satarken yakalanan ve tutuklananlara avukat temin ettiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, silahla yaralananların tedavi masraflarını karşıladığı, çatışmada öldürülen kişilerin ailelerine maddi yardımda bulunduğu kaydedildi. Çetenin uyuşturucu satışından toplanan para ile gelir gider defteri tuttuğu belirlendi. Operasyon kapsamında bir işyerinde yapılan aramada çetenin gelir gider defteri ele geçirildi. İncelenen defterde, kimlere ne gibi, hangi kalemlerde ödemeler yapıldığı ortaya çıkartıldı. Ödemeler arasında hamam, maaş, ev tadilatı, çocuklara elbise, cenaze, çete için çalışırken ölenlerin ailelerine yapılan yardımlar, İstanbul’a gidiş masrafı gibi gider kalemlerinin olduğu görüldü.

KLİPTE ROL ALMIŞLAR

Çete üyelerinin internet üzerinden yayınlanan ve faaliyet gösterdikleri gecekonduda çekilen bir klipte rol aldığı ortaya çıktı. Uyuşturucu çetesinin üyeleri tarafından çekilen klipteki solist ve mankenin dışında rol alanların hepsinin soruşturma kapsamında tutuklanan kişilerden oluştuğu belirlendi. Klip de soruşturma dosyasına girdi.

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uyuşturucu Ankara emlak

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