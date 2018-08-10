HABER

Çete lideri olduğu iddia edilen "El Betito" yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 00:04 | Son Güncelleme

Çete lideri olduğu iddia edilen "El Betito" yakalandı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da "Tepito Birliği" (Tepito Union) adı verilen çetenin lideri olduğu iddia edilen "El Betito" yakalandı.

Ulusal Güvenlik Komisyonu'ndan Renato Sales, basına yaptığı açıklamada, başkent Meksiko'da uyuşturucu kaçakçılığı yapmak, cinayet ve haraç kesmekle suçlanan "Tepito Birliği" çetesinin lideri olduğu ileri sürülen "El Betito" lakaplı kişinin gözaltına alındığını belirtti.

El Betito'nun tam adını açıklamayan Sales, 37 yaşındaki zanlının tanınmamak için saç ektirdiğini ve mide ameliyatıyla 30 kilo verdiğini aktardı.

Kendisini sokakta tespit eden uyuşturucuyla mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 50 yaşındaki ağabeyi ile yakalanan El Betito'nun yanında 10 bin dolar nakit para, uyuşturucu madde ve bir tabanca bulunduğu kaydedildi.

Sales, zanlının, kara para aklama ve hırsızlık suçlarının yanı sıra, çetenin uyuşturucu satışlarını ve kestiği haraçları denetlediğini ifade etti.

Çeşitli cinayetlerle bağlantılı olarak soruşturulan El Betito'nun, daha önce 2008'de tutuklandığı ve hırsızlık suçundan mahkum edildiği belirtildi.

Bu arada, yerel medyada El Betito'nun ismi "Roberto Moyado Esparza" olarak açıklandı.

PARTNERİşte Benim Stilim'in cesur yarışmacısıydı! Yeşim'in son hali herkesi şaşırttıİşte Benim Stilim'in cesur yarışmacısıydı! Yeşim'in son hali herkesi şaşırttı
Taş ocağının kapatılmasını havai fişekle kutladılarTaş ocağının kapatılmasını havai fişekle kutladılar
İstanbul Bebek'teki ünlü nargile kafeye silahlı saldırıİstanbul Bebek'teki ünlü nargile kafeye silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
El Betito Tepito Birliği

En Çok Okunan Haberler

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

Diğer Haberler
İstanbul Bebek'teki ünlü nargile kafeye silahlı saldırı

İstanbul Bebek'teki ünlü nargile kafeye silahlı saldırı

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.